Remírez niega "desacuerdos" en el Gobierno foral respecto a la invitación del Rey

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha asegurado este miércoles que "no hay ningún tipo de desacuerdo" en el seno del Ejecutivo con respecto a la invitación del Rey a la próxima celebración del Premio Príncipe de Viana y ha afirmado que la relación entre el Ejecutivo foral y la Jefatura del Estado "va a ser completamente normalizada".

Remírez ha indicado que la invitación del jefe del Estado a este evento "es una cuestión que se tiene que valorar" por parte de la Consejería de Cultura que "está recién aterrizada". "Es una cuestión de preparación, ahora mismo no hemos entrado en detalles", ha agregado el vicepresidente primero que ha subrayado que "no se puede cursar invitación de un acto que aún no está no está organizado. En cuanto se organice el acto se cursarán las invitaciones oportunas".

Preguntado sobre esta cuestión en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Remírez ha destacado que "por nuestra parte no va a haber ningún tipo de cuestionamiento acerca de la visita del jefe del Estado en esa o en otro tipo de visitas que correspondan" y ha aseverado que "la postura del Gobierno es única".

Así, ha destacado que el Gobierno ya ha invitado al Rey a la conmemoración del Xacobeo "que, lógicamente, exige una planificación previa intensa", por lo que "esa invitación se ha cursado ya de cara a que pueda venir el jefe del Estado".

Respecto a las criticas de algunos partidos políticos por la posibilidad de la invitación al Rey, Remírez ha indicado que "hay que diferenciar la posición ideológica de cada una de las personas o componentes del Parlamento de Navarra de la función institucional", y ha recalcado que "la obligación y la voluntad de este Gobierno es mantener una relación normalizada con todas las instituciones del Estado". "La Jefatura del Estado, reconocida en la Constitución, tiene ahora mismo la forma monárquica, y si tuviese otra forma desde luego la relación con Navarra sería absolutamente normalizada", ha subrayado.

El portavoz del Ejecutivo foral ha hecho una valoración "muy positiva" de encuentro mantenido este martes entre el Rey Felipe VI y la presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite, en la que se ha trasladado al jefe del Estado "los principales retos que tenemos como comunidad así como las líneas claves de actuación del Gobierno de Navarra". También su "voluntad de colaboración entre instituciones desde la lealtad institucional".

Una reunión en la que Chivite expresó la voluntad de su Ejecutivo de "profundizar en el autogobierno foral". Preguntado sobre esta cuestión, Remírez ha señalado que "la LORAFNA recoge las que son las competencias propias de Navarra y algunas de ellas están pendientes de desarrollar", entre las que ha citado tráfico o sanidad penitenciaria.

Asimismo, ha señalado que el acuerdo programático entre PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra recoge la creación de una ponencia parlamentaria de cara a la actualización de la LORAFNA "tanto en términos de competencias como de nuevos derechos que han surgido desde su redacción en 1982". Un acuerdo que establece, igualmente, que "cualquier avance que sea en esta materia va a encajar dentro de la lealtad institucional y marco institucional", ha apuntado.

