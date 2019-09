El PPN, "satisfecho" por la decisión del TC con la ley navarra de abusos policiales

Actualizada 06/09/2019 a las 14:17

El PPN ha manifestado su "satisfacción" por la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad que el pasado mes de julio presentaron diputados del PP, Ciudadanos y Vox contra la ley de reconocimiento y reparación de víctimas por actos de motivación política, "más conocida como ley de abusos policiales".



En un comunicado, el PPN ha considerado que "esta ley, que el Parlamento de Navarra aprobó el pasado mes de marzo y cuyo desarrollo está previsto en el acuerdo que sustenta el actual Gobierno de Navarra, contiene varias carencias constitucionales y atenta directamente contra el marco jurídico de nuestra democracia".



Para los 'populares' navarros, "la actual ley de 2019 no era más que una nueva intentona de recuperar la anterior ley de 2015 que el propio Tribunal Constitucional vació de contenido al anular gran parte de su articulado".



Según ha indicado el PPN, "entre otras cuestiones, la ley que se aprobó en marzo de este año en el Parlamento de Navarra pretende que una 'comisión de reparación', nombrada por el Gobierno de Navarra, no solamente tenga la capacidad de realizar actuaciones de reparación administrativa, sino que esté facultada, además, para suplantar a los tribunales de Justicia, al permitírsele esclarecer hechos, al margen de todo procedimiento judicial, y cuestionar sentencias que ya son firmes".



"El alto tribunal ha reconocido la fundamentación de estos hechos, presentados en el recurso de inconstitucionalidad elaborado por el PP, y ahora, da traslado de su decisión, además de al Congreso de los Diputados y al Senado, al Parlamento de Navarra y al Gobierno de Navarra, para que en el plazo de quince días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes", ha detallado.



Ante esta situación, el PPN ha exigido al Gobierno presidido por María Chivite que "paralice el avance de esta norma, cuyo compromiso de desarrollo se encuentra incluido en el acuerdo de Gobierno que sustenta el actual Ejecutivo.



En su opinión, "esta norma no solamente afecta a los socios del actual Gobierno navarro, sino también a EH Bildu, formación que fue claramente impulsora de esta ley, durante la pasada legislatura".



