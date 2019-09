Barkos dice que ahora "no es posible" devolver el IRPF a las madres

Actualizada 06/09/2019 a las 11:20

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, sostiene que ahora, con la actual legislación, "no es posible" devolver el IRPF de las bajas por maternidad y paternidad.

En su opinión, ha dicho en conferencia de prensa, esta devolución la podría facilitar una sentencia judicial que además posibilitara una lectura generalizada de este asunto, pero ahora con la legislación vigente "no es posible".

Y es que, ha precisado, el Supremo "no ha establecido que las bajas de maternidad y paternidad tengan que estar exentas de impuestos", sino que la ley estatal que derogó las exenciones no era correcta y por lo tanto las exenciones seguían vigentes, pero eso a su juicio no afecta a la normativa navarra.

Barkos ha dudado además de que el PSN decida impulsar esas exenciones sin garantía jurídica y ha recordado que en todo caso Geroa Bai tiene claro que su posición es a favor de la deducción porque las exenciones "de ninguna manera" son una política fiscal positiva.

