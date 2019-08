Fiestas de este sábado 31 de agosto en Navarra

30/08/2019 a las 19:30

Estas son las localidades que celebran sus fiestas este sábado 31 de agosto en Navarra:



Aós. 06:00: Dianas 07:00 Si aún no estás dormido la ronda se te va a hacer muy larga Sinvergüenza! 13:00-18:00: Ronda popular por las casas con la charanga Itxabalea (se comenzará por la Txantrea). 18:30: Bombas japonesas 19:30-21:45: Baile de disfraces infantil con Los Andus 21:45: Torico de fuego y toro de carretilla 22:00: Bocatada popular apuntarse en la sociedad antes de las 19 horas. 00:30-03:30: Verbena con Los Andus 03:30: Caldico 04:30: Caldicos revitalizantes 2.0 y performances.

Aranarache. 9 h., a barrer el pueblo. 12 h., dianas con los txikis para desperta a los parranderos. 12.30 h., sorpresas japonesas. 16.30 h., gomas elásticas y juego de los topos para niños y mayores con Gretel Animaciones. 20 h., actuación de tributo a Sabina. 21.30 h., sorteo. 22.30 h., cena popular. 1 h., verbena a cargo de la Orquesta Habituales. 5 h., entrega del maillot y a seguir parrandeando.

Arizala. 12:00-14:00 Parque infantil, toro mecánico, hinchables, juegos…. 13:30 Gran concurso y degustación de tortillas de patata. 17:00 a 19:30 Parque infantil, toro mecánico, hinchables, juegos…. 18:00 XXX Campeonato de Kalba (eliminatorias). 20:00 Chocolatada . 20:30 Bailes con Disco Show. 22:00 Toro de fuego. 00:30 Disco Show. 01:00 a 04:00 Actuación de Kojo Mante-K. 04:00 a 05:00 Disco Show.

Artabia. 8 h., lanzamiento de jada. 12 h., Misa solemne en honor a San Esteban. 13 h., hinchables para todo el día. 14.30 h., pochada y gorrín. 16.05 h., ronda copera. 16.30 h., juegos y karts con Gretel Animación. 17 h., campeonato de brisca. 19.30 h., chocolatada con bizcochos. 21 h., concurso de disfraces. 22.30 h., cena de cuadrillas. 00.30 h., Garbanzo-Rock: La Mala Pékora+ Susurro a Gritos. 4 h., Música en la barraca.

Bargota. 11:00 a 15,00- Hinchables y kars, en el Fronton Municipal. 13:15- Deporte rural Zurgai y degustación de pintxos, elaborados por la cuadrilla de Alberto Cadarso y Luis Mari Ruiz de Larrinaga, en la plaza del Brujo. 15:30- Comida de la juventud en la calle Barrilillo. 18:00- Ruta teatralizada: “La historia continúa”. Previa inscripción en el Ayuntamiento. 20:30 a 22:00-Gran actuación musical a cargo de la orquesta En Esenzia, en la Plaza del Brujo. 22:00 Toro de fuego. 01:00- Gran actuación musical a cargo de la orquesta En Esenzia, en la Plaza del Brujo.

Beriáin. (casco nuevo) 11.00. Preparación de los calderetes amenizada por los Gaiteiros de la Casa de Galicia. 12.00. Salida de la Comparsa de Gigantes de Beriain y de la Colla de Gegants de Cerdanyola del Valles acompañadas de las Dulzaineras Artaz. En la Plaza Higa de Monreal “Bailes de lucimiento” a cargo de ambas comparsas. Y continuación de la ronda. 13.00. Piñata infantil en la Plaza Larre organizada por la APYMA del colegio. 13.30. En la Pª Sierra Izaga aperitivo ofrecido y costeado por las sociedades “El patio viejo” y “Agaz”. 15.00. Comida de calderetes en el merendero. Sobremesa ofrecida y costeada por el Club de Jubilados. 17.00. Encierro txiki en el Parque Felipe Marco a cargo de Beriaingo Gazte Asamblada. 17.00. Juegos infantiles con el grupo de tiempo libre Los Kaskicos en la Plaza Higa de Monreal. 18.00. Actuación del grupo “Puro relajo”. 20.00 a 22.00. Baile de tarde con Macro Disco Mozart. 22.15. Toro de fuego-zezenzusko. 01.00 - 05.00- Baile de noche con Macro Disco Mozart.

Berriozar. 07:00 Dianas con la Banda de Música “Doinua” de Berriozar. 11:00 Concentración de gigantes. Comparsas: Txantrea, Antsoain y Berriozar. Salida desde Parque Lantzeluze 11:30 Hinchable de agua gigante, para todos los públicos. Plaza Donantes. 12:00 Juegos infantiles con Kulki (euskera). Parque de calle Errota. Suelta de vaquillas. Calle San Agustín. 14:00 Comida de jubilados y jubiladas. Apuntarse en el Club de Jubilados San Esteban. 17:00 Hinchable de agua gigante, para todos los públicos. Plaza Donantes. Suelta de vaquillas. Calle San Agustín. Baile de los Jubilados y Jubiladas. En el Club de Jubilados. Sobremesa musical con D.J. iñaki. Sociedad San Cristóbal. C/ Iruñalde 18:30 Toricos de ruedas. C/ San Agustín Festival de deporte rural. Parque Ilargi Prueba de competición. Exhibición. Prueba Popular. 19:30 Festival de pelota Escuela de Pelota Mano de Berriozar, partido de aficionados y partido de profesionales. Frontón municipal. Anticipada 15 y 10 €. En taquilla: 20 y 15 €. 20:00 Verbena. Orquesta Escala. Plaza Eguzki. Festival flamenco: ballet “aires del sur”, coro rociero “savia nueva” del Club San Cristóbal. Plaza San Esteban. 21:45 Bailes populares con los Gaiteros de Berriozar. Plaza Eguzki. 22:00 2 Toros de fuego. Paseo Basoa. 23:00 Noche tecno “Voltereta”: D.J.s Javi Colina y otros. Plaza San Esteban. 24:00 Concierto de rock. Grupos: Urkabe, Brigade Loco y Tximeleta. Parque Ilargi. Zona Druida en la Pista Ilargi. Servicio de información y análisis de sustancias para reducir riesgos y daños asociados al consumo de drogas. 01:00 Verbera. Orquesta Escala. Plaza Eguzki. 01:30 Gau-pasa con DJ Jotatxo. Peña Zulo Alai. C/ Errekaldea

Cizur Menor. 10:30 Chocolatada. Frontón 10:30-13:00 Hinchables, ludoteca baby, juegos familiares, jumping, futbolín humano y pintacaras. Frontón 12:00 Campeonato de Juego de la rana y lanzamiento de la concha “peregrina”. Aperitivo solidario. Exterior frontón 14.30 Comida popular a base de Zikiro. Frontón 15:00-19:00 Animación infantil: Karts a motor. Plaza Obradoiro 19:00-19.30 Fiesta de la espuma. Explanada junto al frontón 19:30-20.00 Bailables con la Orquesta “La Bohermia”. Plaza Central 22:00 Toros de fuego. Plaza Baltxarran 22:15 Colección de fuegos artificiales. Plaza Baltxarran 22:15-00:00 Disco Music. Plaza Baltxarran 00:00-03.00 Bailables con la Orquesta “La Bohermia”. Plaza Central

Desojo 12h Misa y procesión. 14h Lunch cortesía de Asociación Balacín. 17h Ponis y vaquillas de Estenaga. 17h Txaranga Izenbarekuak. 20h Música con DJ Pablito Mix. 22h Sorteo. 00.30h Concurso de disfraces adultos. 1h Música con DJ Pablito Mix.

Dicastillo. 10:30h Dianas Con la banda Bizkarra. Recorrido: Plaza de los Fueros - calle Mayor - calle San Pedro- calle Beneficencia- calle Monseñor Álvarez-- Plaza de los Fueros. 12:00h Desfile de la comparsa de gigantes y cabezudos de Los Arcos. 12:30h Exhibición de Herri Kirolak con el grupo Zurgai. 19:00h Partidos de pelota de exhibición 20:00h VErbena popular Con la orquesta Meteoro. En el descanso, encierro infantil. 22:00h Torico de fuego 00:03h Verbena popular Con la orquesta Meteoro. A continuación Discomóvil.

El Busto 12.30 h., misa solemne con el Coro Santa María de Los Arcos y ofrenda floral a la Virgen de Nievas. 15 h., comida popular. 16 h., pintacaras para la sobremesa de los peques. 18 h., partidos de pelota infantil y senior. 18 h., final de la XXX edición del campeonato de mus. 20 h., meriendo. 20.30 h., disfraces infantiles y Dj. 22 h., sorteo. 00.30 h., fuegos artificiales. 1 h., concurso de disfraces de adultos y Dj hasta el amanecer.

Eugi. 11:00. Juegos infantiles en la plaza del pueblo.. 13:00. Aperitivo Popular en la plaza del pueblo.. 13:00. Actuación de Eugiko Dantza Taldea en la plaza.. 18:00. Campeonato de mus organizado por la Posada.. 18:30. A ctuación del Club Rítmica Uharte en el Frontón.. 20:30-22:00. Baile de disfraces infantiles (hasta 12 años) con el grupo Anitaren. Bilobak. Al finalizar el baile Torico de Fuego.. 01:00-04:00. Baile de disfraces con el grupo Simplex..

Eusa. 19.00 h. Misa cantada por la “Coral Ezcabarte” y Chupinazo. 20.00 h. XVII Campeonato de la Rana. 20.30 h. Juego infantil: Búsqueda del Tesoro. 22.00 h. Cena Popular y baile con Dj.Lumbier 08:00 Dianas por las calles de Lumbier con Ilunberriko Txaranga. 09:00 Recorrido de los Gaiteros de Lumbier por las calles de la localidad. 11:30 Desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, acompañados de los Gaiteros de Lumbier. 12:30 Celebración Eucarística en honor a nuestro Patrón, San Ramón, con asistencia de la Corporación Municipal, acompañados por la Comparsa de gigantes y cabezudos, Gaiteros y la Txaranga de Lumbier. 14:00 Txaranga por las calles de la Villa. (Consultar los carteles) Partido de pelota. 18:30 a 20:30 Hinchables en la Plaza de Santa María. 18:30 a 19:45 Encierro con reses bravas de la Ganadería Domínguez, por la calle Mayor. 20:30 Verbena txiki en la plaza Mayor, con la orquesta London 20:30 Txaranga por las calles de la Villa. 22:00 Torico de Fuego y Baile de la Era, con los Gaiteros de Lumbier. 23:00 a 00:30 DJ Juvenil en la Plaza Mayor 01:00 a 05:00 Verbena con la Orquesta London

Mañeru. 12:30h. 28ª edición de cata de vinos. Degustación de quesos y tostadas de ajo en la plaza. 13:00h. Concierto vermut con el grupo Los Habituales. 19:00 h. Vuelta al pueblo con la txaranga Malakate Goria. 20:00h. Salve solemne cantada por el coro San Isidro. Tras la salve, concierto en la iglesia con Agrupación Musical. 20:30h. Primer baile con la orquesta Cíclope. Al finalizar, bingo. 22:00h. Toro de fuego. 01:00h. Seguimos de baile con la orquesta Cíclope.

Mendillorri. 10.00 Dianas con Zarata Taldea desde el Centro de Salud. 12.00 Échate un pote en la txosna. 14.30 Calderete autogestionado. 16.30 Exposición de las comparsas de Gigantes en la plaza de la Iglesia. 17.00 Concentracion de comparsas de gigantes desde la Iglesia. 17.00 Actuación infantil Payasos“Txispi, Popi” Pailazoak. 18.00 Tecno “X Aniversario Open Air Mendillorri”. 20.00 a 21.30 Verbena con Trikiteens. 21.00 Baile de la era con gaiteros. 21:00 Cena popular en Antzara (venta de bonos hasta el 28 de Agosto). 21.30 Torico de fuego. 23.00 Gazte-txoko. Galtzagorriak. Sustrai berriak. El sonido de la metralla. 00.00 a 04.00 Verbena con Trikiteens. 01.00 a 04.00 Botulina DJ. Set en la txosna. 03.25 XI Calzontangada popular (apuntarse en la txosna 15 minutos antes del evento, con ropa interior limpia).

Milagro. 10:00 h Chistorrada y pancetada en la plaza Carriquirri. 10:30h Puesta de “Mi primer pañuelo” a los nacidos en 2018 12:00h Chupinazo, a continuación, recorrido de la charanga acompañada de los Gigantes. 13:00h Aperitivo popular en el antiguo Polideportivo y entrega de los premios del concurso de pancartas en el polideportivo, y reconocimiento a los amigos de los Gigantes. 13:30h Fiesta de la espuma en el patio de la escuela. 13:30h Recorrido de las peñas con la charanga por los bares. 17:30h Concierto a cargo de la Orquesta Pasarela. 20:30h Salve en la Iglesia parroquial con la Agrupación Sol Mayor interpretando la jota a la Virgen, acompañada por los gigantes. 00:00h Verbena con la Orquesta Pasarela.

Murillo el Fruto. 10:30h. Almuerzo de joteros e instrumentistas en la Plaza del Ayuntamiento. 11:30h. Ronda Jotera con la escuela local y voluntarios por los bares del pueblo. 16:45h. Concierto a cargo de la Orquesta “La Principal” en el Centro Socio-Cultural. 18:00h. Desencajonamiento de vacas en la plaza. 18:15h. Encierro de reses bravas de la ganadería Adrián Domínguez, amenizado con la Txaranga Altobarrio Band. 19:30h. Suelta de vaquillas en la plaza con concurso de jóvenes promesas del recorte taurino, amenizado con la Txaranga Altobarrio Band. 20:50h. Ronda por las calles habituales con la Txaranga Altobarrio Band, Gigantes, Cabezudas y Triquitoros. 22:00h. Toro de fuego. 00:30h. Sesión de baile con la Orquesta “La Principal” en el Centro Socio-Cultural.

Murugarren. 11 h. Misa en honor a San Ramón. Después, ágape en Miruleku. Después del ágape, bombas japonesas. 12.30 h., hinchables en el frontón e inicio del concurso de calderetes. 14.3’ h., comida popular de calderetes. 16 h., campeonato de mus. 18 h., hinchables en el frontón. 19 h., sardinada con puebla de sagardo. 1 h., música en la carpa.

Obanos. 10:00 h Encierro infantil seguido de chocolatada y bombas japonesas. 10:00 h Tiro al plato en Muskarmendia. 11:30 h Comparsa salida de la Comparsa de Gigantes la Obanesa acompañada por Gaiteros Zubiondo. 14:30 h Comida popular de sidrería con Sidrería Móvil Patxi en el frontón. 18:00 h Encierro a cargo de la Ganadería Ganuza de Artajona. 21:00-22:30 h Primera sesión de baile con Orquesta Impakto. 22:30 h Torico de fuego 01:30-05:00 h segunda sesión de baile con Orquesta Impakto.

Sorauren. 11:00 Juegos infantiles en el fron-tón. 14:30 Comida de cuadrillas auto-gestionada en la carpa. 16:00 Tobogán de agua de 50 m. 17:00 Ronda copera por las casas del pueblo con la “Txaranga Jaiak”. 20:00 Baile en el frontón con “Los Habituales”. 00:30 Bailables en el frontón con “Destino Sonora”. 01:30 Conciertos en la Sociedad: “Mucha Mierda” y “Pilgrim´s”. 08:30 Dianas para quien aguante.

Tirapu. 12 h., juegos infantiles. 12 h., partido de futbito. 15 h., comida. Sobremesa: campeonato relámpago de mus. 17 h., juegos infantiles. 17 h., txaranga. 17.30 h., dantzas. 20 h., sesión discotequera. 22.30 h., bokatada popular. 00 h., sesión discotequera.

Vidángoz. 15 h., comida popular. 20 h., bailables con Equus. 22 h., subida de la Bruja. 1 h, bailables con Equus. 3 h., DJ Equus.

