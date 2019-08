Un niño de 9 años salva a su hermana tras atragantarse con un hielo en Navarra

Los hechos sucedieron este pasado sábado 24 de agosto, según relata en Ana Campillo, estomatóloga en el Hospital Reina Sofía de Tudela, en un hilo que ha abierto en Twitter. Campillo se encontraba con su familia tomando algo en un bar cuando su hija sufrió un atragantamiento.



"Se levantó de la silla y le agarró fuerte del brazo", Explica. Cuenta que la niña estaba roja y al abrir la boca apenas emitía ningún sonido. Rápidamente se levantó para auxiliarla, pero cuando la giró para darle una palmada en la espalda su hijo de 9 años se le adelantó. El niño le dió una palmada fuerte entre los omóplatos hasta que un trozo de hielo salió disparado de su boca.



La autora del hilo ha querido aprovechar la red social para destacar la relevancia de formar en primeros auxilios a los jóvenes en los colegios. Casualmente, sus dos hijos habían recibido esta formación apenas 10 días antes de este suceso.



Nunca he escrito un hilo, pero creo que la situación vivida lo merece y tal vez ayude.. Sábado noche. De pinchos con mis hijos y mis cuñados. Estamos sentados tranquilamente en un bar y de repente, mi hija pequeña (6 años) me agarra fuerte del brazo. Se ha levantado de la silla

Me mira con ojos muy abiertos y llorosos.

Cara roja.

Abre la boca, boquea, pero apenas emite sonido alguno.



Pienso “a fogonazos”;

¡¿Se ha atragantado?!

¡¿Con qué si no estaba comiendo?! No tose. ¡Obstrucción completa!



Me levanto de la silla como un resorte.