El grupo parlamentario de Navarra Suma ha solicitado la documentación completa del proceso de selección realizado para elegir al nuevo gerente de la Fundación Baluarte. La coalición quiere conocer detalles de la convocatoria, baremo, actas de las pruebas de selección y valoración de los aspirantes.



Navarra Suma ha explicado en una nota que ha solicitado esta información "tras conocer la denuncia de, al menos, dos de los diez aspirantes a la elección de gerente, que revelan que la fundación dirigida por la ex consejera de Geroa Bai, Ana Herrera, les ha negado conocer la valoración de los distintos aspirantes que concurrieron a las pruebas".



Además, estas personas afectadas denuncian que en la convocatoria se han introducido cambios respecto del anterior proceso de selección y todas las modificaciones del condicionado reducen la transparencia del proceso y perjudican la igualdad de oportunidades, según ha añadido Navarra Suma.



La coalición ha criticado que "este procedimiento se llevó a cabo por la dirección de Fundación de manera forzada y precipitada pues el Gobierno ya se encontraba en funciones y sin la posibilidad de someterse al control parlamentario al estar disuelta la Cámara legislativa".



Navarra Suma ha agregado que "estas prisas en ningún caso estaban justificadas, pues el gerente anterior permanecía en el cargo hasta el 31 de julio, con lo cual lo correcto hubiera sido permitir que el relevo en la dirección lo gestionasen los nuevos responsables del Departamento de Cultura". "Sin embargo, de manera insólita, no fue así y el Gobierno de Barkos decidió apresurarse a nombrar un gerente en una atropellada convocatoria y posterior proceso de selección", ha afirmado.



Para Navarra Suma, "resulta incomprensible que los aspirantes no puedan conocer la valoración de las pruebas y, por ello, resulta obligado conocer en detalle todos los actos que afectan a este procedimiento con el fin de despejar o confirmar las sospechas detectadas acerca de un posible trato de favor". "De confirmarse estas posibles irregularidades, el Gobierno de Barkos ha terminado con el mismo proceder sectario y opaco que ha caracterizado toda su gestión", ha concluido.



