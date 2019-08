Gastronomía y Cultura se dan la mano en las Estaciones Sonoras de Cascante

Actualizada 11/08/2019 a las 17:34

Los próximos días 30 y 31 de agosto se celebrará la edición veraniega del festival Estaciones Sonoras de Cascante, en el que el público podrá disfrutar de degustaciones gastronómicas, talleres y actividades solidarias en familia y conciertos como los de Zahara, la M.O.D.A. o Second, entre otros.



Habrá además danzas tradicionales, comidas populares, visitas culturales y 'foodtrucks', informa la organización del festival en un comunicado.



Con tres ediciones al año, Estaciones Sonoras cerrará el 2019 con su festival de verano, uno de las más esperados para huir de calor a ritmo de música y gastronomía.



La intención es que “este festival intergeneracional llegue cada vez a más gente con actividades donde niños y mayores tengan un denominador común: pasárselo bien”, ha señalado Anselmo Pinilla, su director.



Por ello, ha destacado, "hemos hecho un gran esfuerzo de programación para que el público encuentre en Estaciones Sonoras la opción perfecta para huir del calor del verano ofreciendo nuestros dos mejores atractivos, la gastronomía navarra, el vino y un cartel musical que nada tiene que envidiar a grandes festivales”.



Las Estaciones Sonoras de verano comenzarán en la tarde del viernes 30 de agosto con la “Cata con Arte”, una propuesta que fusiona música, vino, gastronomía y cultura mediante un recorrido guiado, y con sorpresas, por el patrimonio cultural de la zona al atardecer.



Le seguirán los conciertos de los pamploneses Lemon y tal, (ganadores de Puro Cuatro) que presentarán 'Sueños coleccionables', mientras que Second tocará en Navarra tras una exitosa gira por la escena indie nacional y cerrará la noche el rock volcánico de Los Vinagres y la sesión DJ a cargo de Rafa Ariño ya de madrugada.



El sábado 31 de agosto habrá actividades programadas para toda la familia que combinarán tradición y vanguardia. La jornada comenzará con talleres de danzas tradicionales que recorrerán el centro de la localidad, para continuar con la DJ y compositora Jhana Beat, que ofrecerá un concierto didáctico para todos los públicos previo a su actuación nocturna.



A mediodía, volverá la tradición de la mano de los gaiteros de Cascante, que darán paso a la gastronomía: demostraciones culinarias de Conservas Artesanas Capullo y una fideua benéfica popular de nuevo en la plaza.



Además, para los más jóvenes habrá talleres solidarios en colaboración con la Fundación Fabre y para la sobremesa actuará el fotógrafo y DJ Rafa Ariño.



Por la tarde, la música seguirá siendo la gran protagonista con el concierto de The Limboos, que presentarán 'Baía', con sus señas de identidad características, góspel, swing y soul fusionado con bossa y blue beat jamaicano.



No faltará tampoco la gastronomía con propuestas como la ronda por los bares, en los que se podrán degustar pinchos tradicionales, o nuevas propuestas culinarias en los 'foodtrucks' habilitados en el patio del Antiguo Colegio, dónde se ubicará el escenario principal.



Por la noche, se abrirán las puertas del mismo para recibir a Mucho, el proyecto musical de Martí Perarnau, para seguir con los conciertos de Zahara, presentando su nuevo disco 'Astronauta' y la M.O.D.A. con su nuevo trabajo titulado 'Salvavida (de las balas perdidas)'.

