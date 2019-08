La UPNA acoge el XXX encuentro estatal de Estudiantes en Movimiento

Actualizada 09/08/2019 a las 11:21

La Universidad Pública de Navarra acoge desde este viernes y hasta el próximo domingo el XXX encuentro estatal de la asociación Estudiantes en Movimiento, en el que medio centenar de jóvenes debatirán sobre el modelo estudiantil, vivienda, ecologismo, el caso Altsasu o memoria histórica, entre otros temas.



El coordinador a nivel estatal de la asociación, Carlos de la Torre, ha señalado a los medios de comunicación antes de la apertura del evento que se trata de un encuentro formativo y organizativo para “avanzar en propuestas por la consecución de una educación pública”, a través de diversas ponencias.



“Formativamente, esperamos avanzar hacia un nuevo modelo educativo y hacia unas nuevas posturas en torno a las diversas problemáticas que se vienen dando en materia estudiantil”, ha afirmado De la Torre, quien ha destacado que internamente supondrá “un avance en lo estructural” de cara a organizar la acción del nuevo ciclo.



Concretamente, ha adelantado que la asociación mantendrá un debate interno acerca de la EvAU, “dando un posicionamiento crítico” y planteando “un modelo novedoso y crítico en base a lo conocido”. Sin embargo, no ha podido aportar más detalles porque es un debate que aún está por mantener: “No me puedo adelantar a nada aunque tenga mis opiniones”.



Una de las ponencias será la denominada "Altsasu: 1000 días de un laboratorio represivo", que tratará el caso de los jóvenes de Alsasua a un día de que se cumplan 1.000 días de su encarcelamiento, impartida por la Plataforma Altsasukoak Aske y Altsasu Gurasoak.



También se ofrecerá una charla sobre "El agotamiento de los recursos a la vista", que abordará la problemática del cambio climático y cómo hacerle frente a nivel estatal, además de dar una visión crítica del TAV y su implantación en Navarra. Será impartida por la organización antiTAV y la plataforma Fridays For Future.



Junto a la asociación de Memoria Histórica AFFNA 36, se realizará una ruta de la Memoria por el monte Ezkaba, en la que se tratarán los diversos acontecimientos ocurridos en este monte durante la Guerra Civil y la posguerra.



La conferencia "Formación Profesional: ¿Cómo abordamos una realidad prácticamente inexplorada?" analizará la problemática de la Formación Profesional y será impartida por la Confederación Sindical de CC OO.



El Consejo de la Juventud de Navarra y la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca en Navarra impartirán una charla sobre la limitación del derecho a la vivienda, en la que se explicará la subida del precio del alquiler y cómo afecta a la juventud.



La asociación, que defiende una educación “pública, gratuita, de calidad e igualitaria”, también debatirá sobre el actual modelo sindical de trabajo y luchas transversales, experiencias de unión entre el movimiento feminista, vecinal y estudiantil, y la escuela concertada en España.

