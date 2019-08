Unai Hualde cree que sería "un fracaso" nuevas elecciones generales

Actualizada 05/08/2019 a las 10:05

El presidente del Parlamento de Navarra y del Napar Buru Batzar del PNV, Unai Hualde, considera que sería "un fracaso" que se desarrollaran nuevas elecciones generales y ha defendido que "hay una oportunidad" de que se produzca "un acuerdo político en clave plural y progresista, como en Navarra".



En declaraciones a Onda Vasca, Hualde ha mostrado además su satisfacción por el hecho de que "en Navarra el acuerdo político" entre distintas formaciones es "posible" después de que María Chivite haya sido elegida presidenta de la Comunidad foral con los votos de su partido, el PSN, de Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra, la abstención de parte del grupo de EH Bildu y el rechazo de Navarra Suma.



En este sentido, ha considerado que se puede "entrar en una senda de normalidad institucional dentro de los plazos establecidos y de estabilidad institucional" después de que este martes tome posesión del cargo de presidenta María Chivite.



"En Navarra hemos legislado incluso para que el traspaso de poderes sea ordenado", ha señalado, para añadir que el papel del Parlamento foral a partir de ahora va a ser "determinante" ya que el gobierno "no parte con una mayoría absoluta y estabilidad parlamentaria de origen", por lo que deberá "trabajar mucho".



"Es un gobierno que pretende llevar a cabo unas medidas de orientación progresista y plural que han tenido ya de alguna manera un recorrido la pasada legislatura", ha valorado, para añadir que la nueva presidenta deberá "ejercer el diálogo".



Te puede interesar





NAVARRA SUMA



Por lo que respecta a la coalición Navarra Suma, Hualde ha señalado que "el tablero en Navarra es complejo" y ha advertido de que, por lo visto en el debate de la pasada semana, Navarra Suma "sigue la senda de lo que ha sido la oposición de UPN y PP con el gobierno de Uxue Barkos y de la política espectáculo".



"Navarra Suma traslada una imagen crispada de la realidad que no es la que vive en el día a día la ciudadanía y eso le está condenando a la incapacidad de llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas", ha expresado.



A su juicio, Navarra Suma "explota una serie de temas que no conectan con la sociedad navarra". "Es cierto que la suma de las tres derechas fue la fuerza más votada pero igual de cierto es que la mayoría del tablero que nos dejan las elecciones es plural y progresista", ha argumentado.



En este sentido, ha considerado "especialmente hiriente" que se utilicen determinados "temas dolorosos del pasado, como el terrorismo y la violencia", para hacer "una política que creen que les renta" pero que está "lejos de una actitud responsable y proclive a fomentar la convivencia y restañar heridas".



Respecto a la relación entre los Gobiernos vasco y navarro, ha valorado que durante el mandato de Uxue Barkos se "normalizaron" las relaciones con "comunidades vecinas" y se ha "hecho normal lo que UPN no hacía normal".



Por último, y cuestionado por la situación en el Estado y por una posible investidura de Pedro Sánchez, Hualde ha reconocido que habrá que ver "el día a día", pero "debería" haber gobierno. "Al final, los ciudadanos nos dan unos tableros complejos a gestionar y tenemos la responsabilidad quienes somos representantes de llegar a acuerdos", ha afirmado.



De este modo, ha considerado que sería "un fracaso ir a nuevas elecciones" y ha incidido en que hay en el Estado una oportunidad en septiembre de llegar a un acuerdo político en clave plural y progresista, como en Navarra".



Te puede interesar

Etiquetas Parlamento de Navarra

Selección DN+