Qué hacer este jueves 25 de julio en Pamplona y Navarra

24/07/2019 a las 20:30

Este jueves

CLÁSICA

‘Leyre, espacio musical’ Monasterio de Leyre. 8 horas, Laudes. 11.20 horas, Petit-recital de órgano. 11.30 horas, misa pontifical. 18.45 horas, audición de órgano. 19 horas, Vísperas. 21.10 horas, Completas y Salve.





OTRAS MÚSICAS

Cobardes Terraza Mesón del Caballo Blanco, Pamplona. 20 horas. Ciclo de Conciertos.

Lemon y Tal Plaza de los Fueros de Corella. 22 horas. Concierto del dúo que música pop-folk con vientos de rumba. Una mezcla de frescura, elegancia, sonidos urbanos y canciones pasionales en las que las letras cobran gran protagonismo. Programa Kultur 2019. Entrada libre.

Chuchín Ibáñez Terraza bar Mikael. Los Paseos. Puente la Reina. 19.30 horas. Concierto de repertorio variado. Fiesta con Los Charros. Entrada libre.





FESTIVAL DE TEATRO DE OLITE

‘Mucho ruido y pocas nueces’ Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 20 horas. William Shakespeare. Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa. Dirección: Tonán Quito. En la ciudad italiana de Mesina el orden y la paz están a punto de romperse con la llegada alborotada de Claudio, Benedicto, Don Pedro, su hermano Juan, Hero y Beatriz y sus tumultos amorosos. Una de las grandes comedias románticas de William Shakespeare se convierte, en el montaje de la escuela lisboeta, y bajo la dirección del conocido director y actor Tonán Quito, en una celebración del amor después del caos. Entradas: 6 €.

‘Margaritas de Margarita. Mujer y Renacimiento’ La Cava, Olite. 22 horas. Dramaturgia y dirección: Jesús Arbués. R. M. Management. Teatro de aquí. Una mujer del siglo XXI contempla un cuadro de Margarita de Angulema, conocida también como Margarita de Navarra, y considerada como “la Médicis del Renacimiento en Francia”. Se trata de un espectáculo multidisciplinar, con música en directo, en castellano y euskera, en torno a una gran mecenas, tolerante, exquisita y culta. Entradas: 18 €.





VARIOS

‘Lerín Tierra Estrella’ Lerín. Jornadas de turismo y divulgación científica. 12 horas, salón de plenos del ayuntamiento, acto de inauguración de las jornadas por Consuelo Ochoa, Teresa Cruz, Javier Amentia, Tomás Yerro y autoridades. 12 horas, centro cívico, taller de estrellas (hasta 14 años). 13 horas, calle mayor y plaza, degustación de productos locales con temáticas de estrellas. 18.30 horas, centro cívico, taller de cristalografía (11 a 14 años) impartida por Martha Santana y Aitor Osés.20.15 horas, centro cívico, conferencia Del saber de las estrellas a cargo de Javier Armentia, del Planetario de Pamplona. 23 horas, en el fuerte, Un paso por las estrellas. Observación astronómica con la Federación de Asociaciones Astronómicas de España y la Asociación Red Astronavarra Sarea.

‘Hitos del Camino de Santiago en Pamplona’ Visita guiada en un tramo de la ruta jacobea a su paso por Pamplona. 17.30 horas. Punto de encuentro: atrio de la Catedral de Pamplona. La visita continuará por el Portal de Francia, entrada del Camino de Santiago a la zona histórica de la ciudad. Además, recorrerá la calle del Carmen, el albergue de Jesús y María, la Plaza Consistorial, la plaza de Santiago, calle San Saturnino y calle Mayor para acabar en el Centro de Interpretación del Camino de Santiago “Ultreia”. Paseo de hora y media de duración. Se precisa inscripción previa en www.pamplona.es/turismo, en la Oficina de Turismo, en el teléfono 948 420 700 o en el correo oficinaturismo@pamplona.es

‘Musicata’ Plaza de Santa Ana de Pamplona. 19.30 horas. Actividad que combinará la cata de vinos con la música en directo. Una cata de vinos a la vez que se escuchan clásicos como Imagine, Every breath you take, La chica de Ipanema, bossa nova, pop o baladas, con un toque de jazz. Actividad gratuita para adultos, con inscripción previa en la Oficina de Turismo (c/San Saturnino, 2) o en www.pamplona.es/turismo.

Este viernes

CLÁSICA

‘Leyre, espacio musical’ Monasterio de Leyre. 7.30 horas, Laudes. 9 horas, misa conventual. 18.45 horas, audición de órgano. 19 horas, Vísperas. 21.10 horas, Completas y Salve.





POP-ROCK

Stacie Collins Plaza de España-Paseo. Lodosa. 22 horas. Concierto de la cantante que ofrece un show de raíces americanas con un repertorio de roots rock, country y blues. Sonidos que recuerdan a Sonny Boy Williamson, ZZ Top, Drive-By Truckers o Blackberry Smoke. Programa Kultur 2019. Entrada libre.

La Tribu Obembe Jardín del Palacio Vallesantoro de Sangüesa. 20.30 horas. Concierto de un grupo cuyos espectáculos se basan en la música y en una puesta de escena muy teatro. Su repertorio se compone de versiones muy poco comunes de temas conocidos, con una mezcla de estilos musicales como rock, pop, pasodoble, copla, tango, ska, bossa nova, heavy metal, reggaetón, etc. Ciclo Música para Jardín. Entrada libre.

Gussy Jardines del restaurante Don Carlos. Huarte. 20 horas. Concierto en acústico del cantautor navarro de country folk rock que presentará su nuevo disco Canciones cortas para viajes largos. Concierto enmarcado en el programa La Terraza del Don Carlos.





OTRAS MÚSICAS

Melech Mechaya Jardines del Espacio Cultural Los Llanos. Estella. 21 horas. Concierto del quinteto portugués, la primera banda de klezmer en Portugal, que mantiene ese estilo musical con un repertorio que va desde la más romántica nostalgia a la desbordada alegría. Festival de Músicas Tradicionales Confluencias. Entrada libre.

Chuchín Ibáñez Café Diamante de la Plaza Nueva de Tudela. 17.30 horas. Concierto especial de Santa Ana. Entrada libre.





CINE

‘El circo’ Civivox Condestable. 20 horas. Proyección del largometraje en el que el vagabundo Charlot, por error perseguido por la justicia, se convierte sin querer en una estrella de circo que arranca carcajadas al público por su falta de habilidad. Charles Chaplin obtuvo uno de los dos Oscar que obtuvo en su carrera. Ciclo Charles Chaplin. Entrada libre (retirar invitación desde las 19 horas.

‘Campeones’ Plaza de la Casa de Cultura de Burlada (en caso de mal tiempo, en el auditorio). 22 horas. Ciclo Cine de verano al aire libre. Entrada libre.

‘Hotel Transilvania 3: unas vacaciones monstruosas’ Bajos del ayuntamiento del Valle de Egüés, en Sarriguren (en caso de mal tiempo, cubierto del patio del colegio Joakin Lizarraga). 22 horas. Ciclo Cine de verano. Entrada libre.





FESTIVAL DE TEATRO DE OLITE



‘Amor oscuro’ Palacio Real de Olite. 19.30 y 21 horas. Viridiana. Dirección: Jesús Arbués. Esta es la historia de los versos desaparecidos de un poeta desaparecido. Una historia a través de once personajes, un encuentro a través de once protagonistas, once sonetos y una historia. Los mejores poemas de Federico, los últimos que escribió, los que más dicen sobre él. Entradas: 10 €.

‘Electra’ La Cava, Olite. 22.30 horas. Creación colectiva. Companhia Do Chapitô. Portugal. Dirección: Cláudia Nóvoa y José Carlos Garcia. Las ansias de venganza de la hija de Agamenón y Clitemnestra ante el asesinato de su padre a manos del amante de esta última, invitan a contemplar una de las más grandes y complejas tragedias griegas. La compañía portuguesa sorprende con una sofisticada parodia en un ejercicio de actualización, coherencia estilística, trabajo físico y concreción escénica. Cuatro actores y una escenografía a base de cucharas de postre para mostrar el mito de Sófocles en clave de humor y sin perder su naturaleza trágica. Entradas: 18 euros.





VARIOS

‘Lerín Tierra Estrella’ Jornadas de turismo y divulgación científica. 9 horas, centro cívico, taller de astroemprendimiento para hosteleros, con Teresa Cruz y Javier Cacho. 11 horas, centro cívico, taller de iniciación a la astronomía (mayores de 16 años) impartido por Emilio Alfaro. 11 horas, centro cívico, taller de estrellas (hasta 14 años) con Carmen Guerra y Miguel Ángel Ferrer. 20 horas, centro cívico, conferencia El maravilloso mundo de los cristales con Juan Manuel García. 21.30 horas, campo de fútbol viejo La Valdechate, Un paseo por las estrellas. Observación astronómica con la Federación de Asociaciones Astronómicas de España y la Asociación Red Astronavarra Sarea.

ARTE

NUEVAS EXPOSICIONES



‘Flores, manzanas, abrazos’. Erraztu. Exposición de pintura de Diana Iniesta con la obra más reciente de 2019, incluyendo retrato realizado y expuesto en Nueva York, bodegones de flores y manzanas y paisaje de Baztan, entre otros. Hasta el 1 de septiembre. Todos los días, de 18.30 a 21 horas.

Exposición Trajes e Indumentarias de Antaño. Abaurrea Alta. Exposición sobre indumentaria típica del valle de Aezkoa. Hasta el próximo 15 de septiembre, día del Aezkoako Eguna. Horario: martes a jueves, de 17 a 20 h, viernes de 17 a 20.30 h, sábados de 11 a 14.30 y de 17 a 20.30 h y domingos de 11 a 14 h. La entrada cuesta 2 €.

Xabier Soubelet. Casa Sasternea Etxea, Arizkun. Exposición de pintura. Hasta el 8 de septiembre. Horario visitas: jueves a domingo, 11-13.30 y 16-20 h. La Ruta del Arte de Baztan.

José Luis Alzugaray. Jaime Urrutia 3, Elizondo. Exposición de pintura. Abierto todos los días 19-21 h. Fines de semana 12-13.30 y 19-21 h. La Ruta del Arte.

‘N-estetika 3’. Jaime Urrutia 15, Elizondo. Exposición de escultura de Lesagibel. Hasta el 18 de agosto. Todos los días 11 a 14 y 17 a 20 h. La Ruta del Arte.

Teresa Lafragua. Santxotena Parke Museoa, Arizkun, Bº Bozate. Exposición de pintura. Hasta el 31 de agosto. Horario: martes a sábados 11 a 14 y 16.30 a 19.30 h. Domingos 11 a 14 h. La Ruta del Arte 2019-Baztan.

Santxotena Parque escultórico Bozate, Arizkun. Hasta el 31 de agosto. Horario: martes a sábados 11 a 14 y 16.30 a 19.30 h. Domingos 11 a 14 h. La Ruta del Arte 2019-Baztan.

‘Aves de Navarra’. Centro de Interpretación de las Foces, Plaza Mayor de Lumbier. Colección de fotografías de José Ignacio Moreno que componen la exposición que se mostró durante el II Congreso de Ornitología de Navarra. Hasta el 31 de agosto. Horario: lunes a jueves y domingos, 10 a 14 horas. Sábados, 10 a 14 y 16.30 a 19.30 horas.

