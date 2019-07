Se colapsan los accesos al embalse de Alloz por la afluencia de visitantes

Actualizada 21/07/2019 a las 18:11

Los accesos al embalse de Alloz se han colapsado este domingo 21 de julio debido a la afluencia de personas por el buen tiempo, según ha informado la Policía Foral.

Patrullas de seguridad ciudadana adscritas a la Comisaría de Estella llevan todo el día trabajando "intensamente" en la zona para garantizar la fluidez y seguridad del tráfico en los accesos al pantano.

La Policía Foral ha hecho un llamamiento a todas las personas que se desplazan a estos enclaves naturales para que mantengan el respeto al medio ambiente.

Según ha señalado, hay que tener muy presente la normativa vigente respecto al fuego. "No realizar hogueras, no dejar los coches en los lugares que no están habilitados para aparcar, ya que podemos provocar incendios involuntariamente", ha dicho, para añadir que además no hay que realizar vertidos y siempre recoger toda la basura generada.

