Hacienda de Navarra no reclamará recargos por IVA y Sociedades a víctimas de las inundaciones

Actualizada 19/07/2019 a las 15:05

La Hacienda de Navarra no reclamará recargos por el retraso en la presentación de las declaraciones de IVA y el impuesto de Sociedades a los afectados por las inundaciones en la Zona Media.



En este sentido, Hacienda ha recomendado a las personas contribuyentes afectadas por las riadas que comuniquen su situación antes del fin de plazo de declaración, el 25 de julio para Sociedades y el 5 de agosto para el IVA, si prevén que no van cumplir con el calendario fiscal establecido.



Según ha indicado el Ejecutivo foral en un comunicado, con esta medida se responde a una petición trasladada al Gobierno de Navarra en funciones en una reunión celebrada este jueves con los alcaldes de Tafalla y Olite.



Esta situación afecta fundamentalmente a las autoliquidaciones de IVA, Impuesto de Sociedades y Retenciones a cuenta cuyo plazo de presentación finaliza el 5 de agosto. Las personas afectadas deberán comunicar mediante instancia que por circunstancias de fuerza mayor no les va a ser posible presentar dentro del plazo la autoliquidación o autoliquidaciones correspondientes, justificando las circunstancias concretas que se dan en cada caso.



Como alternativa, Hacienda Tributaria de Navarra propone que las personas afectadas presenten las autoliquidaciones dentro de plazo con los datos de que dispongan en ese momento. Posteriormente, podrán presentar una declaración complementaria o sustitutiva justificando mediante instancia que la rectificación se debe a las circunstancias de fuerza mayor derivadas de la inundación.



Hacienda, a la vista de dichas comunicaciones, realizará las actuaciones oportunas para no reclamar a los contribuyentes afectados recargos por extemporaneidad. Dichos recargos se imponen de manera automática si no se cumple con el calendario establecido, ha detallado el Gobierno navarro en un comunicado.



Se da la circunstancia de que la propia oficina de Atención al Contribuyente de Tafalla quedó gravemente dañada por el desbordamiento del río Cidacos el 8 de julio. En estos momentos se está habilitando un nuevo local que Hacienda Tributaria de Navarra abrirá al público en los próximos días.



Mientras tanto, se recuerda que los contribuyentes pueden ser atendidos de manera presencial en las oficinas centrales de Pamplona (calle Esquiroz 16 y 20 bis) o en la Oficina de Atención al Contribuyente de Estella (Plaza Coronación, 2), además de por teléfono (948 50 51 52) y correo electrónico (htn@navarra.es).



Adicionalmente, en la misma localidad están a disposición de los afectados el Registro General de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, situado en la Avenida Baja Navarra, 14, así como los del resto de administraciones.

