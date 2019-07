Bajan de 20 a 5 los robos en viviendas en San Fermín en la Comarca de Pamplona

Actualizada 16/07/2019 a las 18:45

Los robos en viviendas de la Comarca de Pamplona durante los pasados Sanfermines han descendido de forma notable desde los 10 de 2017, los 20 de 2018 a los cinco de este año.



El descenso coincide con un fuerte despliegue policial que se ha desarrollado estas fiestas, en el que han participado agentes de Policía Foral, Guardia Civil y las policías municipales de la comarca de Pamplona.



En concreto, en el dispositivo participaban las policías de Burlada, Villava, Ansoáin, Egüés, Berriozar, Barañáin, Zizur, Noáin y los agentes del Valle de Aranguren, ha informado la Policía Foral en un comunicado.



El dispositivo policial ha incidido especialmente en las zonas más sensibles (como viviendas unifamiliares) y en momentos del día en los que históricamente se han producido más robos, como es la franja horaria de 21.00 a 2.00 horas, que coincide con el lanzamiento de los fuegos artificiales en Pamplona.



De esta forma, además del patrullaje preventivo ordinario, durante ese tramo horario se efectuaba un refuerzo por efectivos de los diferentes cuerpos policiales, mediante patrullas estáticas en lugares estratégicos, como mediante la realización de controles de seguridad vial y de prevención de la delincuencia.



Durante los meses de verano, en caso de producirse ausencias prolongadas del domicilio, conviene mantener una serie de pautas básicas de seguridad. La Policía Foral aconseja no dejar objetos de valor ni dinero en la vivienda y que, en caso de que no quede más remedio, mantenerlo en lugar seguro e imprevisible.



También recomienda instalar un reloj programable que encienda y apague la luz, la radio o televisión, en diferentes horarios, simulando la estancia en domicilio. En viviendas unifamiliares, es aconsejable iluminar la entrada, el porche y los patios delanteros o traseros.



Si al llegar a casa se observa la puerta de su domicilio abierta o una ventana rota, se aconseja no entrar y llamar inmediatamente a la Policía. También se debe evitar tocar nada que pueda contaminar las pruebas que puedan recogerse por la Policía.



Al salir de casa hay que comprobar que las puertas y ventanas estén bien cerradas. Además, se debe estar alerta ante cualquier sonido sospechoso en los domicilios de los vecinos que se encuentran de vacaciones y en actividades poco comunes de vehículos o personas extrañas que se encuentren alrededor de la casa o vecindario. Si se observa algo inusual hay que llamar inmediatamente a los teléfonos de urgencia habituales.

