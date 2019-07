Esparza aceptaría un Gobierno de coalición con el PSN y Chivite en la vicepresidencia

Actualizada 03/07/2019 a las 10:31

El presidente de UPN y candidato de Navarra Suma a la Presidencia de la Comunidad foral, Javier Esparza, ha reconocido que le hubiera gustado que la firma de la declaración con PP y Ciudadanos, por la que se comprometen a romper con el PSOE si pacta con EH Bildu, en lugar de ser por separado y a dos "hubiera sido a tres", pero "cada uno buscaba su espacio".



"No tengo inconveniente de que la reunión de este martes fuera por separado y a dos, pero me gustaría que hubiera sido a tres”, ha manifestado en la entrevista que Carlos Alsina le ha realizado en el programa 'Más de uno' de Onda Cero, en la que ha apuntado que "cada uno buscaba su espacio", pero a él le gusta "hacer las cosas sencillas”.



Respecto a las negociaciones para formar gobierno en Navarra, ha comentado que han intentado sentarse con el PSN "tres veces" y les han dicho que no, al tiempo que ha manifestado que aceptaría un Gobierno de coalición con los socialistas, que podría tener a María Chivite en la vicepresidencia.



"Somos la fuerza más votada en Navarra, el PSN tiene la mitad de parlamentarios y nos dice que no. Se nos compara con Bildu en Navarra, ese PSOE que pide responsabilidad a nivel nacional", ha dicho Esparza, quien ha añadido que creen "firmemente que es un momento de hablar de la esencia y el ser de Navarra".



Ha reiterado que el PSN "ha pactado con Bildu" puesto que "ninguna Mesa (en alusión a la Mesa del Parlamento) se constituye sin acuerdos" y si Bildu está en ella es "porque hay un acuerdo".



"El PSOE, para tener la presidencia en Navarra, va a tener que pactar con Bildu. Estamos a tiempo de que se rectifique y que no se produzca esa indignidad", ha aseverado.



Tras remarcar que quieren en "España un Gobierno que no dependa del independentismo, y en Navarra un Gobierno que no dependa de EH Bildu", que esas son "las líneas rojas", ha señalado que "nadie" les ha preguntado, que habló con Pedro Sánchez "hace un año" y no lo ha vuelto a hacer. "Será que él no tiene necesidad de hablar con nosotros", ha indicado.



"Cada uno defiende sus intereses y creo que Sánchez está intentando que todo el mundo le regale los apoyos gratis y el señor Iglesias defiende su posición de que gratis, no", ha agregado.



Esparza, quien ha señalado que "la de la abstención es una vía que está ahí, es razonable, sensata y no permite que sean los independentistas quienes marquen el futuro de España", ha precisado que cuando anunció tras las consultas con el rey que estaban abiertos a explorar posibilidades, no tuvo que pedir permiso ni a PP ni a Ciudadanos.



El candidato de Navarra Suma ha incidido en que no sabe que "mas tiene que escuchar Sánchez, tras la entrevista a Otegi, para darle portazo a Bildu".



El dirigente regionalista ha opinado además que "el PNV tendría que tener más respeto por la realidad institucional de Navarra", donde, ha subrayado, los ciudadanos "han dicho que no quieren más nacionalismo".

