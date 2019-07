El jueves PSN, Geroa Bai, Podemos e IE evaluarán el avance de la negociación

Actualizada 01/07/2019 a las 15:29

El próximo jueves está previsto que PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquiera-Ezkerra se reúnan par evaluar cómo transcurren las negociaciones para un acuerdo programático del que se encargan siete comisiones sectoriales.



Hasta ese momento los representantes de los cuatro partidos continuarán sus trabajos en las comisiones de educación, cultura y deporte; igualdad, Navarra social y juventud; salud; política lingüística; empleo, programa económico y fiscalidad; regeneración, memoria democrática y función pública; y administración local, medio ambiente, sostenibilidad y energía verde.



Este lunes el socialista Ramón Alzórriz ha asegurado que los cuatro partidos tienen la voluntad de llegar a un acuerdo de programa a 23 (11 PSN, 9 Geroa Bai, 2 Podemos y 1 I-E) que permita un gobierno "plural, progresista, feminista y de izquierdas para centrarse en lo que necesita la ciudadanía".



"Con el mejor de los ánimos iniciamos una semana que pude ser clave para el futuro de esta comunidad", ha dicho, y añadido que "hay diferencias y consensos", por lo que ahora el reto es "convertir las diferencias en consensos" y, "teniendo ganas y convencimiento, porque creemos que es lo mejor para esta tierra, todo es posible".



Según Alzórriz hay cuestiones en las que las diferencias han sido evidentes en la pasada legislatura y por lo tanto el PSN va con la "disposición" de intentar que se reduzcan para que sea posible cerrar un acuerdo "fiable", y en ello van a trabajar "con ilusión y ganas".



Negociación y pactos de los que de nuevo ha excluido a EH Bildu, como también ha negado la posibilidad de facilitar un Gobierno de Navarra Suma, y en este sentido ha señalado que si finalmente hay un acuerdo programático que lleva a la investidura de María Chivite será la coalición abertzale la que tendrá que decidir qué hace y "explicarlo", "nosotros no nos hemos desviado de lo que dijimos".



"23 parlamentarios no son una mayoría absoluta que permita una investidura y un gobierno estable", ha replicado la portavoz de EH Bildu, Barkartxo Ruiz, quien ha pedido al PSN "que sea honesto con la ciudadanía y diga si se está abriendo a gobernar con el apoyo de Navarra Suma después de la investidura" cuando María Chivite dice que en el día a día en el Parlamento se puede hablar con unos y otros.



Ruiz ha cuestionado también que Alzórriz diga que "la estabilidad como la conocíamos ya no existe" y al respecto ha recordado que en la pasada legislatura el cuatripartito logró una mayoría absoluta pese a las dificultades de un acuerdo entre diferentes", por lo que le ha censurado que "de manera irresponsable" renuncie a una mayoría que pueda hacer frene a la derecha.



"No es serio, no es responsable y no es entendible hacer creer que se puede configurar una mayoría alternativa a la derecha sin contar con EH Bildu. Con EH Bildu tendrá que hablar el Partido Socialista si quiere configurar realmente esa mayoría y si no tendrá que explicarle a la ciudadanía si está dispuesto a gobernar con el apoyo de Navarra Suma".



El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha negado por su parte que pueda haber un gobierno progresista "con la derecha vasca" o que pueda tener estabilidad con 23 escaños de 50, al tiempo que ha recordado la actitud "beligerante" que ha tenido en la pasada legislatura el PSN con políticas del gobierno cuatripartito como la lingüística, por lo que ha dudado de los consensos y en su lugar ha hablado "ceder".

