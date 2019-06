Aparece un socavón de 10 metros en el Concejo de Undiano, que pide soluciones

Actualizada 27/06/2019 a las 13:14

La Junta del Concejo de Undiano/Undio ha mostrado su "más profunda preocupación" ante el hundimiento del terreno producido en el paraje Oihartza, que ha afectado gravemente a un camino público comunal, y ha exigido que se definan soluciones y se adopten "sin excusas, ni dilaciones".



Así se recoge en el acuerdo adoptado en sesión plenaria, en el que se indica que "no es el único socavón, pero es muy grave, pues se trata de una sima de unos 50 metros cuadrados de boca y más de 10 metros de profundidad, que ha cortado totalmente el camino que une los campos de Muru Astrain y Undiano, haciendo imposible el tránsito de personas y vehículos por el mismo y poniendo en riesgo a nuestros vecinos y viandantes".



En el momento de los hechos, "afortunadamente", según se apunta, no se encontraba nadie en ese momento en el lugar, ya que se trata de un camino muy utilizado, no solo por maquinaria agrícola sino también como circuito de paseo peatonal y en bicicletas.



Pero no es solo el perjuicio y el riesgo temporal lo que les preocupa, sino el que "año tras año se produzcan este tipo de agujeros, socavones, corrimientos de tierras y hundimientos en el entorno del pozo minero y sobre las galerías mineras, después de casi 30 años de que el pozo Undiano de Potasas de Navarra se abandonase por la inundación provocada por una vía de agua subterránea incontrolable, que obligó a cerrar el pozo".



"La Mina sigue viva, horadando el terreno", aseveran, tras lo que subrayan que "nadie" les ha comunicado "nunca nada sobre el estado de las galerías, abandonadas entonces", ni ha justificado un mínimo seguimiento de los problemas de hundimientos que año a año se producen, ni ha propuesto una solución.

Y es que ahora se trata de un socavón en el camino, pero, recuerdan, el año pasado "se quedó colgando una cosechadora sobre un agujero que se le abrió debajo y el anterior un tractor y el anterior más de 400 terremotos, sin señalar los múltiples corrimientos de tierras que se suelen justificar por la 'naturaleza del terreno'".



En este contexto consideran que el Gobierno de Navarra debe asumir su "responsabilidad histórica" con los pueblos del Perdón.



Tras señalar que Protección Civil les ha prometido un estudio del socavón de Undiano y del de Esparza, exigen que no sea un simple estudio de ambos, sino que "se investigue el estado de las galerías, mediante inspección directa si es posible o por sondeos" para saber qué tienen "debajo en todo el territorio afectado por la mina y su evolución futura".



"Exigimos que se definan las alternativas de soluciones existentes, para adoptarlas sin excusas, ni dilaciones", señalan en el acuerdo que concluye pidiendo "justicia para un territorio maltratado".

