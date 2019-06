Actualizada 25/06/2019 a las 08:30

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, insistió este lunes en que su partido no ha pactado con Bildu, y afirmó que prueba de ello es que hay un alcalde de Navarra Suma en Pamplona “porque así lo ha decidido el Partido Socialista”.

Añadió que es también “reprochable” que PP y Ciudadanos hagan de Navarra su mayor oposición a los socialistas “para no hablar de sus pactos con Vox, los que no quieren reconocer y que sus propios socios amenazan con desvelar”.

Ábalos lamentó que tanto los populares como Ciudadanos arremetan contra el PSN por tratar de formar gobierno en Navarra, donde necesitaría la abstención de Bildu. Reiteró que ni han pactado con ellos ni lo harán.

RESPUESTA DE NAVARRA SUMA

El diputado de Navarra Suma Carlos García Adanero respondió a Ábalos que no es cierto que los socialistas dieran la alcaldía de Pamplona a Enrique Maya. “La alcaldía se la ha dado el conjunto de ciudadanos de Pamplona, ya que más de un 40% votaron a Navarra Suma”. Indicó que la “prueba más evidente” de que el PSN no les dio nada es que “hasta el último minuto, la candidata socialista Maite Esporrín esperó que Bildu le diera su apoyo gratis” para ser alcaldesa. “Como Bildu no da nada gratis, no le apoyó”.

El diputado señaló que, por el contrario, en la Mesa del Parlamento “sí hubo un acuerdo” y por eso está Bildu en ese órgano y Geroa Bai preside la Cámara.

García Adanero indicó que por todo ello, tras la constitución de los ayuntamientos la socialista Esporrín “salió con gritos” del consistorio y tras la constitución del Parlamento “todo eran sonrisas y abrazos”.

“Si ellos pactan con Bildu, entendemos que están cometiendo una inmoralidad, pero lo menos que deben de hacer es decir la verdad y contar lo que todos los españoles, y sobre todo los navarros estamos viendo”.

PSN NO SE SIENTA CON NA+

El diputado de NA+ cuestionó que el PSOE critique a Ciudadanos por no sentarse con ellos “por tercera vez” para hablar de la investidura de Pedro Sánchez, cuando en Navarra “el PSN no ha querido todavía sentarse con la fuerza mayoritaria que ha sido Navarra Suma”. Señaló que es una “falta de respeto” a sus votantes. “El Partido Socialista ahí no puede dar muchas lecciones”.

Concluyó que si el PSN quiere presidir Navarra “sólo lo puede hacer con los votos de Bildu, a través de un acuerdo”. “Y Pedro Sánchez sabrá si quiere una investidura con los que quieren romper España, como ERC o Bildu, o prefiere otras opciones que no dependan del independentismo, como le ofreció Navarra Suma”.

