Zurragamurdi, Cintruénigo, Tudela... o dónde celebrar la noche de San Juan en Navarra

¿Quién no ansiaba -o ansía- tras el cierre del curso escolar recoger todos sus libros, cuadernos y libretas y lanzarlos sin temor al fuego cada noche del 23 de junio? Ecuaciones de distinto grado se funden en uno solo junto a phrasal verbs o comentarios de texto, todo ello aderezado con marcadores fluorescentes. Algunos no eran ni son conscientes de que después de junio, llegará julio y agosto pero también septiembre y que todos esos útiles volverán a ser necesarios entonces. Allá penas... Y la historia se repite este fin de semana, nos lo marca el propio calendario. Ha llegado junio -hoy queda inaugurado oficialmente el verano-, han irrumpido sin anestesia las temperaturas por encima de los 30 grados y arrima la noche del 23, la noche de San Juan. Se cuentan por decenas las localidades navarras en las que vecinos y curiosos se reúnen alrededor de las hogueras en la que dicen es la noche más mágica del año. “¡Salta, vamos, salta” se escucha con entusiamo en cada uno de estos rincones ya que en la cultura popular se entiende que quien salta debe pedir un deseo, al mismo tiempo, que podrá cumplirse -o no-. Es una cita en la que no falla la presencia de agentes locales encargados de informar in situ a los presentes de qué es lo que se admite y qué es lo que queda rotundamente prohibido. Por precaución y seguridad de los participantes -que saltan repetidamente sobre el fuego para “purificarse”- y de los asistentes que celebran igualmente esta noche rodeados de familia o amigos.



Quemar para olvidar



La festividad de San Juan debe sus raíces a las celebraciones de culto al sol, que acabó recibiendo la bendición religiosa bajo el nombre de San Juan el Bautista. Un sentido pagano relacionado con la fecundidad y el alejamiento de los males que todavía hoy convive con la costumbre de quemar madera y cartón, libros, enseres variados y muebles viejos. El fuego como elemento regenerador y purificador logra que localidades como Tudela programen unas fiestas de San Juan en las que no falta el desfile de luminarias, una antigua tradición de desfile popular con antorchas para dar la bienvenida al verano, que desemboca precisamente a medianoche en el lugar de la hoguera de San Juan. O el paloteado de San Juan Bautista, declarado Fiesta de Interés Local en su XLII Edición, por la tarde del sábado que precede a la celebración de la hoguera, además de gaiteros, bailes populares, conciertos con la banda de música de Tudela, la presencia de la comparsa Perrinche de gigantes, verbenas o rondas joteras, entre una variada planificación estival. Su alcalde precisa en la programación que “la celebración de estas fiestas supone además de una actividad de ocio el símbolo de una puerta abierta a través de la cual se tira lo viejo, se echa al fuego lo negativo y se da paso a nuevas ilusiones, nuevos caminos y nuevas tareas que emprender”. Otro de los escenarios más emblemáticos de estas fechas, por la magia que evoca su propio nombre, es Zugarramurdi que ofrece en sus cuevas un paseo musical, astronómico y audiovisual gracias al espectáculo La noche más breve. También en Auritz-Burguete los jóvenes del pueblo dedicarán el baile de Tríbuli a las autoridades, como indica la tradición, en Leitza se bailará el Ingurutxo y se servirá una cena popular, en Lesaka al encendido de la hoguera le seguirá un espectáculo de bailes populares o en Cintrúenigo se colgará y volteará al muñeco Chapalangarra en la Plaza de los Fueros. En cualquiera de estos lugares, todo aquello que fuiste, se perderá en el fuego. Y cada año la noche de San Juan nos acercará al mundo de los mitos, las creencias y tradiciones. Al pensamiento mágico y al misterio.

Programa de actos

TUDELA

VIERNES 21

20 h. “Cohete anunciador de las fiestas”, disparado por los donantes del rosco en la plaza de la parroquia San Juan Bautista.

20,15 h. Salida de los Danzantes de San Juan hacia la plaza del Padre Lasa. Acompañados por los Gaiteros de Tudela y la Comparsa Perrinche de Gigantes.

20,30 h. Homenaje al padre Lasa en la plaza que lleva su nombre. A continuación, desfile hasta el domicilio de los donantes del rosco.

21 h. Baile del Rosco de San Juan (en la parroquia). Donantes Tu Toque. Avda. del Barrio.

21 h. Chistorrada popular en la plaza Padre Lasa.

21,15 h. Saludo de Arcos en la plaza de la parroquia de San Juan.

21,15 h. Encierro infantil simulado

21,30 h. Toro de fuego.



SÁBADO 22

07 h. Aurora de San Juan a cargo de los Auroros de Tudela.

11,30 h. a 13,30 h. Parque infantil en la plaza Padre Lasa, con super ludoteca

Baby, hinchable multiobstáculos Mario Broos, hinchable mixto Pepa Pig, hinchable La Patrulla Canina, pista americana La Selva, tobogán El Barco, hinchable nuevo Atrapa el Topo, hinchable Multideporte 3x3, circuito de karts a pedales. Se repartirán gratuitamente palomitas.

Música ambiental y monitores especializados.

11,30 h. Salida de la Comparsa Perrinche de Gigantes, con pasacalles a cargo

de los Gaiteros de Tudela.

12 h. Visita de la Comparsa Perrinche al centro residencial Torre Monreal. Baile

de gigantes.

12 h. Concierto con la banda de música de Tudela y los gaiteros de Tudela en la plaza Padre Lasa.

17 h. a 20 h. Parque infantil en la plaza Padre Lasa.

19 h. Misa de San Juan. Al finalizar, Tremolación de la bandera y cortesías de recibimiento al Santo y baile de gigantes en la plaza de la Iglesia.

19,30 h. Procesión, con los Danzantes, Ministriles y la Guardia de Honor de Alabarderos de San Juan, precedida por la Comparsa Perrinche.

20 h. Paloteado de San Juan Bautista en su XLII edición en el Parque Perrinche.

21,30 h. Encierro Infantil simulado.

21,45 h. Toro de fuego.

00 h. Desfile de luminarias. Antiquísima tradición de desfile popular con antorchas para dar la bienvenida al solsticio de verano, con los gaiteros de Tudela desde la Parroquia de San Juan al

lugar de la hoguera (Recorrido indicado en los itinerarios).

00,15 h. Hoguera de San Juan en el lugar de costumbre.

00,30 h. a 1,30 h. ‘¡Ven a bailar junto al fuego!’ A ritmo de gaiteros (La Era, Jota

de Tudela…). Se repartirán gratuitamente 500 tostadas.



DOMINGO 23

11,30 h. a 13,30 h. Parque infantil en la plaza Padre Lasa, con super ludoteca

Mickey Mouse, hinchable multiobstáculos Los Nomos, hinchable mixto Dora la

Exploradora, pista americana Cebra, tobogán El Pulpo, hinchable El Autobús,

atracción Gladiator, hinchable deportivo Chutómetro, circuito de balanz bikes.

Reparto gratuito de algodón de azúcar.

Música ambiental y monitores especializados.

11,30 h. Concurso “Lanzamiento de rosco” en el Parque Lanterna.

11,30 h. Salida de Comparsa Perrinche de Gigantes, con pasacalles a cargo de

los gaiteros de Tudela. Al finalizar despedida de gigantes en el parque Perrinche.

11,30 h. Visita de la Escuela de Txistu de Tudela al Centro Residencial Torre Monreal. Posteriormente pasacalle por las calles del barrio.

12,30 h. Visita de la comparsa Perrinche a la Asociación de Jubilados La Ribera.

Baile de gigantes.

14 h. Comida popular. Se repartirán 750 raciones gratuitas de migas a la pastora en la Plaza Padre Lasa.

17 h. a 20,00 h. Parque infantil en la plaza Padre Lasa.

17,30 h. Chocolatada en la Asociación de Jubilados La Ribera.

19 h. Salida de los gigantes de la Escuela de Bailadores de la Comparsa Perrinche con pasacalles a cargo de los gaiteros de Tudela.

19 h. Bailes de salón y de línea a cargo del grupo de la Asociación de Jubilados La Ribera y grupo de sevillanas.

19,30 h. Ronda jotera a cargo de la escuela de jotas Raimundo Lanas, desde

el parque Perrinche.

19,30 h. Actuación de la Escuela de Bailadores de la Comparsa Perrinche en

la plaza Padre Lasa. Baile de gigantes.

19,30 h. Concierto de película a cargo del Coro de Griseras en Teatro Gaztambide.

Precio 12 euros. Organiza Tudela-Cultura.

20 h. Actuación de la Escuela de Bailadores de la Comparsa Perrinche en la plaza de la parroquia de San Juan. Baile de gigantes.

20 h. Verbena a cargo del Duo Javier y Chus en la Asociación de Jubilados

La Ribera.

21 h. Encierro infantil simulado (Ver itinerarios).



ZUGARRAMURDI 22 junio

Paseo musical, astronómico y audiovisual. Espectáculo “La noche más breve”

Hora: 20 horas.

Lugar: Cuevas de Zugarramurdi.



IGANTZI 24 de junio

Día de San Juan Xar

Por la mañana romería a San Juan Xar

12 h. Misa A continuación, dantzaris del pueblo y Rito del agua en la gruta de San Juan Xar.



LESAKA 23 de junio

Víspera de San Juan. En Lesaka se celebran una serie de actos, con motivo de la víspera de San Juan:

Lectura de la Declaración de la Comisión de Euskara de Lesaka y posterior

interpretación de la canción “Biziberrituz Euskara”

20:30 h. Encendido de la hoguera. A continuación, espectáculo de bailes populares.

21 h. Cena popular autogestinada y sorteo. A continuación, verbena.



CINTRUÉNIGO

VIERNES DÍA 21

19 h. Encierrillo infantil por el recorrido habitual. Organiza la APYMA Alhama.

20 h. Encierro de vacas a cargo de la ganadería de Vicente Domínguez.

20:30 h. Festival de la Escuela de Jotas

Centro Artes Avenida. Organiza la Escuela de Jotas Aires del Alhama .

00 h. Suelta de vaquillas en la plaza.



SÁBADO DÍA 22

“Barbarroja Pop Festival”

19 h. Nickolay

19:25 h. Sierra

20:25 h. Melenas

21:10 h. EG

22 h. Kokoschca

23:20 h. Carolina Durante

00:30 h. We are not Djs

Durante todo el día habrá djs, foodtrucks y mucha mucha animación. Organiza la Asociación Hello Modernos, colabora y patrocina el Ayuntamiento de Cintruénigo.



DOMINGO DÍA 23

12 h. Cuelgue y volteo del Chapalangarra

en la Plaza de los Fueros. Se contará con la actuación de los Auroros de Cintruénigo y la participación de la Asociación de Amig@s de las Sanjuaneras, Asociación de Mujeres Alhama, Comparsa de Gigantes, AJUCI, Colegio Otero Navascues y Apyma Alhama. Pasasalles y ronda de vinos con los Gaiteros de Cintruénigo

17:30 h. Trashumancia Urbana La Cañada - Eventos Trashumantes. Desde las 4 Esquinas hasta los corrales de la cadena a cargo de la ganadería La Cañada.

18:30 h. Encierro de vacas a cargo de la ganadería de Vicente Domínguez. Después suelta de vaquillas en la plaza.

21 h. Volteo, descuelgue y subida de Chapalangarra a la hoguera. Desde la Plaza de los Fueros a Los Paseos. Encendido de la hoguera a cargo de Protección Civil de Cintruénigo.

21. 30 h. Tradicional baile de las Sanjuaneras con la Asociación Gaiteros de Cintruénigo y la Asociación de Amig@s de la Sanjuanera en los Los Paseos.

De 00:30 a 03:30 h Orquesta Krypton. Verbena en Los Paseos.



LUNES DÍA 24

A partir de las 8 de la mañana, auroras desde la Plaza del Ayuntamiento con los Auroros de Cintruénigo, Corella y Fitero.

14 h. Concurso de calderillos en las piscinas. Premios:

•1º Jamón y caja de vino

•2º Jamón

•3º Chorizo

16 h. Concierto del Trío Tiffanys en las piscinas

21:30 h. Concierto del Trío Tiffanys en Los Paseos.

PAMPLONA

Auzokale-’Solsticio multicultural: transición(es) de luz y cultura’-Txantrea. Parque Irubide. 22 h. Hogueras de San Juan, organizadas por Txantreako Jai Batzordea.

NOÁIN

Hogueras de San Juan en Noáin. Campo de fútbol Bisaires de Noáin. 21 horas. Quema de la hoguera con chistorrada y animación musical

de la charanga Turrutxiki.

BURLADA

Tradicionales Hogueras del solsticio de verano y concierto a las 22.30h. Disco móvil. Lugar: parking, frente a Askatasuna.

BARAÑÁIN

Se celebrarán en la entrada al Lago de Barañáin el 23 de junio a las 22:00 horas para rendir homenaje al fuego. Con la amenización musical de Barañaingo Euskal Kantak y Coral Barañain Abesbatza.

SANGÜESA



Hogueras de San Juan en Sangüesa. Patio de la ikastola. 19.30 horas. Amenizadas por la Fanfarre de la Escuela de Música Juan Francés Iribarren.

