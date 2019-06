Ábalos: "En Navarra no puede haber acuerdos con Bildu, ni por acción ni por omisión"

Actualizada 17/06/2019 a las 16:20

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, preguntado este martes si en Navarra van a renunciar a que la líder del PSN, María Chivite, se presente a la investidura -necesita la abstención de EH Bildu para superar la votación-, se ha limitado a señalar que la situación no ha cambiado, en el sentido de que la línea roja establecida por el PSOE, y compartida por el PSN, es que "no puede haber acuerdos con Bildu ni por acción ni por omisión". Es decir, que una posible abstención de Bildu no puede tener ninguna contrapartida.

No ha sido más concreto tampoco cuando la pregunta se refería a la opción de sacar la investidura gracias a la abstención de los dos diputados de UPN, que exigen a cambio que los socialistas navarros renuncien a intentar un gobierno alternativo y permitan que gobierne la lista más votada, Navarra Suma, que conforman UPN, PP y Ciudadanos.



Ábalos se ha limitado a insistir en que en la constitución de los ayuntamientos se ha visto que no ha habido "ningún intercambio de cromos" entre el PSN y EH Bildu, y ha puesto en valor cómo en Pamplona y en otros municipios, los socialistas navarros han permitido que gobierne la lista más votada.

