El Gobierno de Navarra establece limitaciones al uso del fuego para evitar incendios

Actualizada 14/06/2019 a las 16:52

El Gobierno de Navarra ha establecido, ante el inicio del verano, una serie de limitaciones para el uso de fuego en suelo no urbanizable, que estarán en vigor entre este sábado, 15 de junio, y el 30 de septiembre.



Además, el Ejecutivo hace hincapié en que la prevención es el mejor método de lucha contra los incendios y pide la colaboración ciudadana para evitarlos.



Para ello, recuerda que se deben tomar las debidas medidas de precaución. Navarra se divide en una zona norte y una zona sur, en las que las limitaciones pueden ser distintas. La Orden Foral 222/2016, de 16 de junio, de la consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, modificada por la Orden Foral 237/2017, de 31 de julio, regula el uso del fuego en suelo no urbanizable para la prevención de incendios forestales



Entre las limitaciones principales para evitar los fuegos estivales se encuentra la prohibición del uso del fuego en todos aquellos terrenos que tengan la consideración de monte o terreno forestal y se prohíbe la quema de restos forestales.



Además, se confirma la prohibición de quema en suelo agrícola de secano; se prohíbe de forma expresa la quema de pajeras; se permite el uso del fuego con fines recreativos en la zona norte en lugares habilitados (barbacoas o cualesquiera otras instalaciones exteriores y la áreas de descanso de las vías de comunicación); y se permite la quema de restos de cosecha en regadío, siempre que se hayan colocado en montones o hileras.



Asimismo, se prohíbe la utilización de material pirotécnico, globos o artefactos de cualquier clase que contengan fuego, sea cual fuera el objetivo, en suelo no urbanizable y en suelo urbanizable situado a menos de 300 m de suelo no urbanizable.



Se pueden emitir autorizaciones extraordinarias por romerías y fiestas tradicionales, apicultura o por razones de sanidad vegetal. No se permite la circulación con vehículos a motor de combustión por pistas forestales en la zona sur, excepto aquellos autorizados.



El Gobierno de Navarra insiste en que no se deben arrojar colillas, cerillas u objetos similares en el medio rural. Tampoco se deben abandonar residuos fuera de las zonas habilitadas para ello por el riesgo de generar un incendio.



Además de estas medidas, el Gobierno de Navarra inició el pasado 6 de junio la campaña estival contra incendios forestales que ha supuesto la incorporación de personal de refuerzo en los parques comarcales de bomberos de Tudela, Peralta y Lodosa, así como en una de las dos brigadas helitransportadas.

