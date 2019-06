Actualizada 14/06/2019 a las 10:46

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha considerado "inconcebible" que años después de acabar la violencia de ETA se trate de "hacer un veto, cordones sanitarios y no se quiera ni hablar" con EH Bildu por parte del PSOE y ha asegurado que "en ningún caso le vamos a dar los votos a María Chivite porque el Partido Socialista ni siquiera quiere hablar con nosotros".



Otegi ha afirmado, en declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, que en Navarra hay un "microclima especial", aunque ha reconocido que "probablemente" Joseba Asiron dejará de ser alcalde de Pamplona y "el PSN va a conceder la Alcaldía a la derecha".



"Para nosotros es inconcebible que muchos años después de que haya acabado la violencia de ETA se trate de mantener esto encima de la mesa y de hacer un veto, cordones sanitarios y no se quiera ni hablar. Todo el mundo ha reconocido que yo he hablado con Zapatero en Txillarre, que he pasado años hablando con el PSOE, que apoyamos los decretos sociales del Gobierno de Sánchez y en la moción de censura...", ha sostenido.



De este modo, ha lamentado que en el Estado español cuando gana la derecha "aplica programas de derecha" y cuando lo hace la izquierda "hace lo mismo", lo que, a su juicio, se demuestra en Navarra. "En ningún caso le vamos a dar los votos a María Chivite porque el Partido Socialista ni siquiera quiere hablar con nosotros. Es ella quien debe decir si tiene interés en hablar con nosotros", ha valorado.

Por ello, ha emplazado a los socialistas a hablar con EH Bildu "con normalidad" ya que "el veto que se ha impuesto se tiene que romper". "Nos sitúan en un escenario que creíamos estaba superado... el latiguillo de ETA y del pasado se pone encima de la mesa para no hacer política y es inconcebible", ha denunciado.

CONSTITUCIÓN DE AYUNTAMIENTOS



Otegi se ha referido a la constitución este sábado de los ayuntamientos y ha considerado que se va a confirmar lo que EH Bildu ya había anunciado en campaña electoral, la existencia de "dos grandes bloques": "El liderado por el PNV, conservador, y el liderado por EH Bildu, un bloque progresista".



"Para que exista gobernabilidad en el bloque conservador y del centro-derecha debe pasar que una parte del bloque progresista que se atribuye al PSE o PSN debe apoyarlo y es lo que va a ocurrir"", ha afirmado, para añadir que, no obstante, "la legislatura es muy larga" de tal forma que "puede empezar de una manera y terminar de otra".



