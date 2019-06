Actualizada 13/06/2019 a las 12:13

El candidato a la Presidencia de Navarra por Navarra Suma, Javier Esparza, ha acusado este jueves a la líder de los socialistas navarros, María Chivite, de "imposibilitar" que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno sin depender del independentismo catalán y vasco con su intención de presidir la comunidad foral gracias a la abstención de EH Bildu.

Así lo ha expresado en una rueda de prensa en el Congreso un día después de que los diputados de Navarra Suma Carlos Gacía Adanero y Sergio Sayas se reunieran con el secretario de Organización de los socialistas y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos. Un encuentro en el que Navarra Suma avisó de que votará en contra de Sánchez si Chivite gobierna Navarra.

Esta vez, Esparza ha insistido en expresar su disponibilidad a alcanzar acuerdos con el PSOE y propiciar la investidura de Sánchez en el Congreso siempre y cuando evite la abstención de Bildu en Navarra, y ha destacado que esta estrategia de UPN no supondrá "ningún problema" con sus socios de coalición.

"No hemos dicho no es no a Pedro Sánchez. Le hemos dicho un no, depende de ti", ha aclarado Esparza.

