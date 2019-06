Barkos considera un "chantaje inadmisible" la oferta de UPN al PSOE

Actualizada 11/06/2019 a las 10:20

La presidenta en funciones de Navarra, Uxue Barkos (Geroa Bai), ha calificado este martes de "chantaje inadmisible" la oferta de UPN de apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España a cambio de que los socialistas respalden a su candidato a la presidencia de Navarra.



Tras criticar que se utilice a Navarra como "moneda cambio", Barkos ha afirmado, en una entrevista en Radio Euskadi, que "la tentación" de que la comunidad foral "quede a expensas" de lo que suceda en Madrid "tiene como límite la dignidad de la política navarra y la fecha del 26 de agosto", marcada por la ley como plazo máximo para la formación de gobierno.



Barkos se ha referido así al escenario postelectoral navarro en el que los socialistas (11 escaños) aspiran a llegar a un acuerdo con Geroa Bai (9), Podemos (2) e Izquierda-Ezkerra (1) para formar un Gobierno "de izquierdas", aunque este pacto solo sumaría 23 de los 50 escaños del Parlamento, lo que precisaría al menos la abstención de EH Bildu (7).

Por otro lado está Navarra Suma (UPN, Ciudadanos y PP), que fue la lista más votada en las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo y logró 20 escaños, y cuyo candidato a presidente de Navarra es el representante de UPN Javier Esparza.



La presidenta en funciones, que ha afirmado que trabajará en la próxima legislatura desde su escaño en el Parlamento navarro, ha destacado que a fecha de hoy "se mantiene la apuesta por un gobierno progresista, plural y estable, y con todos sus actores dispuestos" y ha remarcado que Geroa Bai "sigue acompañando con sus escaños al PSN".



Respecto a la posibilidad de que el PSOE no permita al PSN formar ese gobierno "de izquierdas" por tener que contar con la abstención de EH Bildu, Barkos ha dicho que Geroa Bai (coalición en la que se integra el PNV) "no tiene un papel de puente entre ambas formaciones".



"La búsqueda de la estabilidad requiere capacidad de negociación y esa puerta no debe cerrarse nunca", ha indicado.

