Javier Horno (Vox) atribuye el "batacazo" en Navarra al discurso del "voto útil"

El cabeza de lista de Vox al Parlamento de Navarra, Javier Horno, ha atribuido el "batacazo" de su formación en la Comunidad Foral, donde no ha obtenido representación en el Legislativo ni ha logrado un solo concejal, al discurso del "voto útil" de los partidos mayoritarios.



En las elecciones al Congreso de Diputados, ha recordado, Vox logró 17.600 votos en Navarra: "Es decir, que ese discurso gusta, pero al final ha podido eso del voto útil cuando realmente era mucho más difícil haber sacado representación en las generales".



Horno ha reconocido que "los resultados han sido muy malos para Vox" y ha asegurado que esa situación le preocupa porque entiende que perjudica al "discurso político en Navarra".



"El nuestro es un discurso muy claro en cuanto a la identidad de Navarra como comunidad dentro de España y frente al nacionalismo, éste es un tema vital", ha subrayado.



El candidato ha denunciado que, además, Vox ha sido "silenciado" por los medios de comunicación, "incluso los más afines a su ideología", ya que les han presentado como una "amenaza". También Navarra Suma (UPN, Ciudadanos y PP) han optado por "ignorarnos y decir que no pactarían con nosotros".



Horno ha lamentado la ausencia de Vox del Parlamento de Navarra, ya que "lo más probable es que tengamos otra vez un Gobierno de izquierda nacionalista", que pasaría en su opinión por algún tipo de acuerdo entre el PSN y EH Bildu para la investidura de la candidata socialista, María Chivite.



Sobre las reiteradas afirmaciones de Chivite de que en ningún caso pactará con EH Bildu, ha resaltado que, "si Pedro Sánchez lo ha hecho a nivel nacional, por qué no lo va a hacer ahora a nivel autonómico".



"Yo no me creo nada de los políticos al uso", ha agregado el candidato de Vox, quien ha señalado que la presencia de esta formación en el Parlamento de Navarra podía haber sido "una estrategia" para que en la Cámara se pierda "esa especie de pudor, de miedo", a la hora de criticar al nacionalismo.



Estas elecciones, ha apuntado, "eran una oportunidad de oro para que ese discurso de Vox hubiera entrado" en el Legislativo navarro.

