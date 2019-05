Los candidatos navarros pasan el día entre el descanso, la familia y Osasuna

25/05/2019 a las 11:55

El partido de fútbol de Osasuna y el descanso junto a familia y amigos son las actividades a las que dedican la jornada de reflexión este sábado los candidatos a la presidencia del Gobierno de Navarra, tras las 15 jornadas maratonianas de la campaña electoral que este viernes finalizó.



Así, el candidato de Navarra Suma, Javier Esparza, prevé para este sábado una jornada futbolera, ya que acude por la mañana a ver el partido que juega de uno de sus hijos, para después comer en familia y, ya por la tarde, asistir en El Sadar al encuentro que juega Osasuna contra la UD Las Palmas.



También la candidata de Geroa Bai a reeditar la presidencia de Navarra, Uxue Barkos, exprimirá la jornada de reflexión para estar con la familia y amistades, y por la tarde acudirá al partido de Osasuna.



Otro plan, en el que asimismo prima el descanso, es el de Bakartxo Ruiz (EH Bildu), que aprovechará para dormir sin que suene el despertador, para después acudir a tomar un vermú con los amigos y culminar con "una buena comida" y posterior siesta.



El candidato de Podemos, Mikel Buil, también tiene prevista la compañía de su pareja e hijo para pasar el día "tranquilamente", y acudir a mediodía a participar en la kalejira de las asociaciones africanas en Navarra con motivo del Día del Continente Africano.



En la misma línea de descanso y familia estará la socialista María Chivite, quien para esta jornada planea "achuchar todo el día a mis hijos y echar una buena siesta".



Marisa de Simón (I-E) había pensado "ir a la playa a pasear y descansar, porque el mar me da mucha paz, tranquilidad y mucha energía, pero el tiempo no me lo va a permitir", ha admitido sobre la previsión meteorológica, por lo que el plan alternativo es pasar el día "tranquila en casa, con mis nietos" y sin poder acudir al partido de Osasuna, que verá en televisión, porque "toda mi familia, que son socios, se han repartido ya las entradas".

