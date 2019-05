23/05/2019 a las 06:00

Circular 50 es el código policial con el que se registran operativos como el que se llevó a cabo en la avenida Sancho el Fuerte, 49, de Pamplona, el pasado martes a media tarde. Implica el cierre al tráfico de la calle y el acordonamiento del lugar, asegurando un perímetro vacío de personas de 200-250 metros al que solo acceden los agentes del Tedax de la Policía Nacional, especializados en desactivación de explosivos. Pues bien, ese escenario se desarrolló este martes a eso de las 17.30 horas en el barrio de Iturrama. El operativo se inició tras la llamada de un ciudadano informando de un abultamiento en la batería de litio de su móvil y agregando su temor a que mezclado con oxígeno pudiera dar lugar a una nube tóxica. Según relata el responsable de Tedax en Navarra, a la espera de analizar la batería retirada de la calle, todo se resolvió en apenas media hora, sin riesgo para viandantes y vecinos.“Nos llamaron porque el ciudadano alertante explicaba que tenía conocimientos informáticos y que había adquirido una batería para su teléfono móvil por Internet. Al recibir el envío, se había fijado en que presentaba un abultamiento en el revestimiento exterior y tenía miedo de que el litio, en contacto con el oxígeno, pudiera provocar una reacción tóxica como una explosión, llegando a expandirse una nube tóxica, incluso”. En contacto con la batería, los agentes certificaron el bulto, pero descartaron que a priori pudiera dar lugar a situación peligrosa. “Lo retiramos y habrá que analizarlo”. A preguntas técnicas, el alertante reconoció que al ver el bulto había tratado de “bajarle la temperatura” con nitrógeno líquido, temiendo que pudiera llegar a arder.

“Lo que es objetivo es que desde luego la batería no estaba en buen estado. Desde luego eso no es nada habitual. Hay que ver dónde fue adquirida, porque desde luego en la UE los fabricantes trabajan con importantes estándares de seguridad”. Ante cualquier duda, desde la Policía Nacional aconseja no manipular la batería. “Que se rasgue o se rompa es lo que puede desencadenar que finalmente haya problemas. No intentar nada por nuestra cuenta y acudir a profesionales”.

