Chivite: "Hay que elegir entre una presidenta abertzale o una presidenta de progreso"

Actualizada 19/05/2019 a las 14:56

La candidata a presidenta de Navarra del PSN-PSOE, María Chivite, ha presentado, junto a candidatos y candidatas a las Alcaldías de la Ribera, el manifiesto titulado 'Desde el Sur, por una Navarra de todas y todos'.

El manifiesto "ratifica el compromiso de los socialistas con el desarrollo de esta zona y que quieren trasladar a las políticas públicas liderando gobiernos municipales y el Gobierno de Navarra".

Chivite señala que Navarra "no puede crecer a distintas velocidades" y recuerda que la igualdad territorial es uno de los pilares programáticos socialistas. Por eso, dice, "hay que impulsar la Estrategia Comarcal para la Ribera y hacer inversiones y actuaciones que son necesarias". Entre ellas, ha citado un plan de Cooperación Territorial que incluya el apoyo a la Escuela Rural, estándares de acceso a infraestructuras y servicios públicos, impulso y modernización del sector primario, un Plan Estratégico para la Industria Agroalimentaria, impulso al corredor navarro de altas Prestaciones y estación en la Ribera, la construcción de la segunda fase del Canal de Navarra, la mejora de la red de carreteras, el impulso a la gratuidad de la AP-15, promover que la atención primaria de salud a los niños y niñas en edad pediátrica se realice por médicos especialistas en pediatría, crear un sistema público de residencias y centros de día adecuado a la demanda, mejorar el Servicio Normal de Urgencias de Tudela y reformar y ampliar el Servicio de Urgencias del Hospital Reina Sofía de Tudela, impulsar un Plan de Convivencia Intercultural y de Integración Social, reorganizar el mapa local de Navarra derogando la reforma aprobada por el cuatripartito e instaurar la Carta de Capitalidad para la ciudad de Tudela

Chivite ha señalado que los socialistas quieren "impulsar un proyecto de progreso para avanzar en una Navarra innovadora e igualitaria en la que se respete la foralidad".

Ha añadido que "las derechas no van a poder gobernar y por eso el 26 de mayo hay que elegir entre una presidenta que se define a si misma como abertzale en una comunidad que no lo es o una presidenta socialista que construya un gobierno de progreso para el bien común y la prosperidad. Y que no se acordará de la Ribera en campaña electoral".

