Chivite asegura que Navarra Suma no va a gobernar

“Estamos cerca. ¡Vamos a hacerlo posible!”. Este fue el mensaje con el que la líder del PSN y candidata al Gobierno, María Chivite, cerró un discurso en el que sostuvo que roza la posibilidad de ser la futura presidenta de Navarra.



La lucha por llegar al Gobierno foral no estará a su juicio en qué grupo sea el más votado el 26 de mayo, y que todo parece indicar que será Navarra Suma, la coalición de UPN, Ciudadanos y PP. Esa pugna estará entre los que podrían quedar en segundo lugar, el PSN o Geroa Bai.



La secretaria general del PSN mantuvo ayer que “las derechas no son una opción”. “Es verdad que aquí se han unido en una coalición para sumar votos. Pero no han entendido que sumar votos no es gobernar. La derecha no va a gobernar en Navarra”, aseguró con rotundidad.

“Por lo tanto, el 26 de mayo, o se elige a una presidenta como ella misma se autodenomina, abertzale en una comunidad que no lo es”, en alusión a la candidata de Geroa Bai Uxue Barkos, “o se elige a una presidenta socialista y progresista en una comunidad que ya ha dicho que apuesta por el progreso”, concluyó entre aplausos de los asistentes. Chivite recordaba así que el voto a opciones de izquierdas fue mayoritario en Navarra el pasado 28 de abril, en las elecciones generales.



Mensaje a Podemos e I-E



La candidata y líder de los socialistas navarros apeló a Podemos y a Izquierda-Ezkerra, “esos partidos que dicen que no son nacionalistas, esos que ahora en campaña electoral están pidiendo un giro a la izquierda para el próximo Gobierno”. “Y yo les digo: abandonad el bloque excluyente de los nacionalistas y construyamos juntos un espacio de progreso para toda la comunidad”. “La izquierda no es nacionalista, la izquierda es internacionalista”.



María Chivite mantuvo que Podemos e I-E no han influido en el cuatripartito y el Gobierno de Barkos y que la muestra de eso es que ahora “están reclamando más izquierda”. “Sí, más progreso, más izquierda y menos construcciones nacionales”.



La dirigente del Partido Socialista recalcó que trabajarán “con amplios consensos, con diálogos y con acuerdos”. Y animó al voto a su partido. “Que nadie se confíe, que nadie se quede en casa”, para “asegurar que la presidencia del Gobierno será progresista y no nacionalista”.

Chivite defendió una Navarra “foral, igualitaria, innovadora, que entiende su foralidad desde la defensa de su autogobierno, desde el respeto a sus instituciones, desde la promoción de su patrimonio cultural, como es el euskera, una lengua que nos es propia, pero que no debe ser impuesta, debe ser querida y respetada. Una Navarra que se reconoce unida en su pluralidad y diversidad”.



Esporrín, petición a Sánchez



En el acto, también intervino la candidata a la alcaldía de Pamplona, Maite Esporrín, que trasladó una petición a Pedro Sánchez: “Te vamos a pedir que cuando organices el Gobierno no te olvides de esta tierra y nos consigas el Tren de Altas Prestaciones que tantos años llevamos esperando”.

