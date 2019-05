Unos 1.700 funcionarios navarros de nivel D verán equiparado su salario al de nivel C

Actualizada 15/05/2019 a las 18:17

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su consejo de este miércoles un Decreto Foral en materia de personal con un coste de 3,7 millones de euros para mejorar complementos retributivos y compensaciones de ciertos puestos. Las mejoras aprobadas este miércoles afectan a 1.725 auxiliares administrativos (nivel D) que ven equiparado su puesto de trabajo al de administrativo (nivel C). Unos 1.400 trabajadores de la Administración foral ya fueron promocionados el pasado noviembre, por lo que lo firmado ya les afectaba desde el año pasado. Los complementos retributivos que se incrementan con efecto retroactivo al uno de enero de 2019 afectan a los puestos de auxiliar administrativo de nivel C de educador infantil, peón auxiliar de bombero, celador, y encargado de servicios generales. Además el Decreto recoge, con la misma retroactividad, un aumento de la compensación horaria por trabajo en festivos y de noche para el personal de los niveles C y D.

Estas mejoras han sido negociadas por la consejera de Presidencia, María José Beaumont y los sindicatos LAB, CC OO y UGT, y afectan al personal de la Administración Foral y sus organismos autónomos.



Tras su aprobación por el Ejecutivo, el Decreto se publicará en el Boletín Oficial de Navarra para entrar al vigor al día siguiente, aunque deberá ser convalidado por la Comisión Permanente del Parlamento foral.



El acuerdo entre Beaumont y los sindicatos, de carácter plurianual, planteaba la distribución de fondos adicionales para este año, con un incremento extra del 0,25% de la mesa salarial, ampliable al 0,30% en el caso de que Navarra finalizara el ejercicio 2018 en situación de superávit presupuestario.



Y ha sido ahora cuando el Ministerio de Hacienda ha confirmado que la Comunidad Foral "ha cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto, por lo que se puede aplicar el 0,30%", ha dicho la consejera en conferenciad e prensa.



Y ha añadido que según el Amejoramiento, el Gobierno de Navarra puede dictar disposiciones legislativas provisionales "en caso de extraordinaria y urgente necesidad" y las razones que justifican la tramitación del Decreto "devienen de la urgente necesidad de la aprobación de las medidas" a implantar con efectos desde el 1 de enero en cumplimiento del acuerdo alcanzado el 4 de octubre del 2018.



En este sentido Beaumont ha subrayado que el Gobierno no ha podido aprobar antes el Decreto porque debía esperar "a la finalización del procedimiento iniciado por la Administración General del Estado frente al Decreto-Ley Foral 1/2018, de 24 de octubre, culminado por la firma del Acuerdo bilateral suscrito por la consejera Beaumont y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, el pasado 27 de marzo".



Las medida que se recogen en el Decreto son en concreto el incremento del complemento transitorio de integración en el puesto de trabajo de administrativo de nivel C del personal con puesto de trabajo o nombramiento de auxiliar Administrativo, hasta alcanzar un 14,95 por ciento del sueldo inicial del nivel D.



También se incluyen e incremento en un 10 por ciento del complemento de puesto de trabajo de educador Infantil, hasta alcanzar el 18,52 por ciento del sueldo inicial del nivel C, y el aumento del complemento de puesto de trabajo de servicios generales y peón auxiliar de bombero en un 2 por ciento del sueldo inicial del nivel D.



Asimismo figura el incremento del complemento específico del puesto de trabajo de celador en un 1,73 por ciento del sueldo inicial del nivel D, y el del puesto de trabajo de encargado de servicios generales en un 5 por ciento del sueldo inicial del nivel D.



Otras medidas son el encuadramiento en el nivel C del puesto de trabajo de conductor adscrito al servicio de Asistencia y Gestión Administrativa del Servicio Navarro de Empleo, la subida de la compensación por trabajo en día festivo en 0,16 euros por hora para el nivel C y en 0,33 euros por hora para el nivel D, y por horario nocturno en 0,16 euros para el nivel C y en 0,25 euros para el D

