El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de este miércoles, cuatro decretos forales de modificación de la plantilla orgánica de la Administración foral y sus organismos autónomos, por los que se crean un total de 37 nuevas plazas, que cuentan con su correspondiente dotación económica en las partidas del Capítulo I del vigente Presupuesto, y se amortizan 20 plazas.

Con estas modificaciones se refuerzan, especialmente, los servicios de Guarderío y Calidad de la gestión ambiental, al crear diez vacantes del puesto de trabajo guarda de medio ambiente de nivel C; de Protección Civil, con la conversión de nueve plazas de operadores auxiliares de coordinación de nivel C de tiempo parcial a tiempo completo; y del servicio de I+D+i, con la creación de cuatro vacantes de nivel A.



Los cuatro decretos forales incluyen una disposición final por la que se faculta a la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, María José Beaumont, a dictar las disposiciones precisas para su desarrollo y ejecución.



Las plazas de guarda de medio ambiente se distribuirán de la siguiente manera: tres para la demarcación de Aoiz, una para la demarcación central, dos para la de Tudela, una para la demarcación de Tafalla, una para la demarcación de Pamplona, una para Aezkoa y una para Roncal. Estas plazas se incorporan al concurso de traslado aprobado por resolución 2752/2018, de 19 de noviembre, de la directora general de Función Pública.



Por su parte, en el servicio de Protección Civil de la dirección general de Interior se amortizan nueve plazas laborales de operador auxiliar de coordinación nivel C a tiempo parcial, destinadas a fines de semana con un 42% de jornada y sueldo, y se crean en su lugar nueve plazas funcionariales a tiempo completo, con el fin de reforzar el Centro de Gestión de Emergencias SOS Navarra 112 y eliminar puestos de trabajo precarios para sustituirlos por empleos dignos.



El tercer decreto foral crea cuatro plazas de nivel A en el servicio de I+D+i de la dirección general de Industria, Energía e Innovación, dos de técnicos de Administración Pública (rama económica), una de ingeniero industrial y una de ingeniero de telecomunicaciones. El aumento viene justificado porque el servicio ha incrementado en un 82% el presupuesto respecto a 2016, en un 125% sus convocatorias abiertas y en un 300% las subvenciones nominativas.

OTROS AJUSTES

Por último, se ha aprobado un cuarto decreto foral que modifica la plantilla orgánica en diversos departamentos con el fin de ajustarla a sus necesidades reales: - El departamento de Derechos Sociales crea una plaza de ayudante de cocina de nivel D y otra de titulado de grado medio en formación y empleo de nivel B, en sustitución de una de servicios generales y otra de técnico de grado medio en organización, ambas de idénticos niveles. - El departamento de Hacienda y Política Financiera crea una vacante de TAP rama económica de nivel A en lugar de una de gestor e investigador auxiliar de Hacienda de nivel B. - El departamento de Salud crea una vacante de técnico especialista en laboratorio de nivel C y amortiza una de auxiliar administrativo de nivel D. - El departamento de Educación crea una plaza de titulado universitario de grado medio (prevención de riesgos laborales) de nivel B, una de auxiliar administrativo funcionarial y seis de auxiliar administrativo a tiempo parcial, mientras amortiza una de asesor docente de nivel B, una de asesor de nivel C y tres de auxiliar administrativo de nivel D. - El departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local crea una vacante de ingeniero agrónomo de nivel A en lugar de una de ingeniero técnico agrícola de nivel B y otra de oficial de mantenimiento de nivel C en lugar de una de encargado de servicios generales de nivel D.

