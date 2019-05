Actualizada 12/05/2019 a las 10:42

La candidata a presidenta de Navarra por el PSN, María Chivite, apela a la movilización ciudadana y a la izquierda para que a partir del 26 de mayo esta comunidad tenga un gobierno progresista.



"Si la sociedad no quiere un gobierno nacionalista tiene que ir a votar y hacerlo por la única opción de progreso en disposición de liderar el gobierno. Que es el PSN-PSOE", afirma, y añade que "las derechas no van a sumar, por lo que no son una opción".

Chivite ha recordado que la mayoría de la ciudadanía ya dijo en las generales de abril que "su apuesta es por políticas sociales como las que está haciendo el Gobierno de España" y por eso considera importante que esa mayoría social "siga movilizada para que también Navarra tenga un gobierno en sintonía con el del PSOE".



Un gobierno "liderado por los socialistas que centre sus prioridades en el empleo de calidad, la mejora de la Educación y la Sanidad públicas, la igualdad y por supuesto, la defensa del autogobierno", precisa.

Y añade que, "como algún socio del cuatripartito reconoce en su lema de campaña, hay que girar a la izquierda", lo que significa a su juicio admitir que el Gobierno presidido por Uxue Barkos "ha sido y es un gobierno nacionalista y las políticas sociales no han sido su prioridad", ya que para los nacionalistas "la prioridad es su proyecto soberanista. Todo lo demás es secundario".

Por eso Chivite llama a "esas fuerzas que se dicen de izquierdas a abandonar el bloque nacionalista en el que no son influyentes ni las personas son prioridad en las políticas y a construir un gobierno en el espacio de progreso".

