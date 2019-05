Carlos Irijalba hace un recorrido desde la Prehistoria hasta la actualidad

Actualizada 09/05/2019 a las 18:11

La capilla del Museo de Navarra acoge desde este jueves una nueva exposición temporal del artista navarro Carlos Irijalba, dentro del proyecto Todo el arte es contemporáneo. Bajo el título 'Extemporáneo', la muestra "pretende ahondar en la evolución del transporte y el modo de transitar del ser humano a lo largo de los tiempos".

Para lograr plasmar ese objetivo, Irijalba ha querido combinar en la exposición obras propias y piezas del museo, de distintas épocas y estilos. El resultado es un recorrido por la historia de la humanidad, a través de una cuidada selección de siete obras, que comienza con unos molares de bisonte del Paleolítico, para continuar con el mapa de Abauntz, de hacia el año 10.000 a.C., "el antecesor más lejano del Google Maps actual", como define el artista de la exposición.

A esta pieza se le suma también un par de espuelas ceremoniales góticas del siglo XIV, procedentes de Andosilla, que representan un paso más de la evolución del ser humano, haciendo uso de la tracción animal y su velocidad, y recordando que "ningún objeto es únicamente funcional o estético".

Una fotografía de Gerardo Zaragüeta, de 1934, de la antigua estación de autobuses de Pamplona, lleva al visitante hasta unos tiempos más actuales que, sin embargo, están en constante evolución.

'HIATO', UNA NUEVA INSTALACIÓN ARTÍSTICA

Un ejemplo de esa evolución son las tres obras propias que Carlos Irijalba ha incluido, que apuntan a la automoción y la industria aeroespacial. La fotografía 'Switch off all devices II', perteneciente a la colección del Museo de Navarra desde 2006, y la escultura 'Muscle memory', de 2017, son dos de ellas. La tercera es 'Hiato', una instalación artística diseñada por Irijalba ex profeso para esta muestra.

Esta nueva creación usa perfiles de aluminio, realizados en colaboración con la empresa global Hydro y la planta con la que el grupo cuenta en Irurtzun. Perfiles similares a estos son habituales en la industria automovilística, que los usa precisamente para absorber impactos. Tras ser sometidos a pruebas de estrés, cobran formas onduladas, mostrando el "carácter relativo de un estado material" en una apuesta del artista por trasladar la idea de elasticidad y dinamismo.

'La vida funcional y estética' de los objetos impregna toda la exposición. Como recoge el texto de explicación de la muestra, las obras expuestas combinan "objetos que no fueron concebidos como arte y acabaron en un museo, junto a otros que, habiendo sido pensados como tal, solo el tiempo designará su curso".

La exposición, que podrá visitarse hasta el 22 de marzo de 2020, permanecerá abierta en el horario habitual del museo. Además, el domingo día 12, a las 12.30 horas, el propio artista realizará una explicación de la muestra. Tras el verano se realizarán otras visitas guiadas que serán anunciadas oportunamente.

El Museo de Navarra va a editar próximamente una publicación sobre la exposición que incluirá sus fotografías y textos de Carlos Irijalba, que será gratuita y estará disponible en la propia sala.

Carlos Irijalba (Pamplona, 1979) es uno de los artistas navarros más internacionales del momento. Formado en Bellas Artes en la Universidad del País Vasco y la UDK de Berlín, vive a caballo entre Nueva York y Ámsterdam, ciudad a la que viajó en 2013 para convertirse en uno de los once españoles que hasta entonces habían pasado por la Rijksakademie, una de las residencias para artistas más importantes del panorama internacional.

Ha recibido numerosos premios por sus obras y su trayectoria artística, que combina la escultura, la fotografía y las instalaciones. Desde que en 2004 se le concedió el primer premio en el Encuentro de Jóvenes Artistas de Navarra, ha ido encadenando galardones y becas. Entre ellos, el premio revelación en PHotoEspaña en 2011 y el Mondriaan Beweize Talent (Holanda), además de becas para estudiar en ISCP de Nueva York y MA Studio de Pekín.

Sus obras, que giran en torno a la pertinencia de los objetos y las situaciones que generan, han recorrido medio mundo. No en vano, ha expuesto en España, Estados Unidos, Holanda, Francia, Bélgica, Reino Unido, Alemania, China, Japón, Australia, Turquía y Croacia, entre otros países.

