07/05/2019 a las 06:00

El mantenimiento de la estación de tren de Tafalla encontró el respaldo de todos los candidatos. No así las obras del tren de alta velocidad (TAV) que, según algunos, pondrá punto final a la historia del tren en la ciudad. “El TAV es un horror. No hay argumento alguno para apoyarlo. Va a crear dos polos, Pamplona y Tudela, que desvertebrarán Navarra. No es un tren social y cerrará la estación de Tafalla”. Así de firme se mostró Jesús Arrizubieta (EH Bildu). También IU, con Soc

Apúntate para recibir nuestro boletín especial elecciones en tu correo electrónico Quiero apuntarme

Selección DN+