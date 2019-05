UAGN exige la retirada de los osos del Pirineo Navarro

Actualizada 06/05/2019 a las 14:12

En febrero UAGN puso en marcha junto a ASAJA Huesca y Asaja Lleida la plataforma transpirenaica para trabajar conjuntamente y poner en valor el papel de la ganadería extensiva en el Pirineo. Durante estos meses han mantenido distintas reuniones con la Administración en Navarra y Madrid, pero sin respuesta clara. "De hecho se nos denegó la invitación de UAGN por parte del Departamento para participar en una jornada que celebramos la semana pasada sobre la ganadería extensiva”, expone Gonzalo Palacios, vicepresidente de UAGN y ganadero del Izal, valle de Salazar.

Así mismo, se redactó un manifiesto, firmado por el 99% de ganaderos de los Valles Pirenaicos para ejercer presión ante la Administración de un tema que preocupa enormemente al sector.

En los últimos días, se han registrado tres ataques a ganado, y "queda claro que el sistema de geolocalización no funciona puesto que los avisos tardan horas en registrarse", según han afirmado.

UAGN considera "intolerable" que los ganaderos tengan que convivir con una osa eslovena que se ha introducido en un hábitat que no es el suyo y que "se desconoce el comportamiento que pueda tener". Desde UAGN "no vamos a admitir que a día de hoy los ganaderos y el ganado estén en peligro frente a especies salvajes que se han introducido en el territorio sin tenernos en cuenta".

“De momento ha sido el oso, confiemos que no reintroduzcan el lobo. A mi como ganadero del pirineo nadie me ha preguntado que me parecía la medida, y de la noche a la mañana nos recorre por nuestros pastos un animal agresivo, que ya ha realizado varios ataques a nuestros animales. ¿Solución? Ninguna. En el caso del valle de Salazar ningún responsable nos ha dado ninguna indicación sobre cómo debemos proceder en caso de ataques, o de encontrarnos con la osa. Sólo sabemos lo que ha aparecido en prensa, nadie nos ha convocado a todo el sector a una reunión. La Administración tiene que tener en cuenta a los agentes del territorio en la toma de decisiones sobre el medio rural, de forma que las medidas medioambientales que se tomen, tengan como prioridad garantizar el enfoque del medio rural y la pervivencia de la actividad económica que en ellos se realiza. Por tanto es un error, una humillación y una falta de respeto que no se cuente con el sector a la hora de tomar decisiones como introducir fauna salvaje en el territorio. Se legisla sin tenernos en cuenta, prima más la presión y los intereses de asociaciones medioambientalistas, y nada los nuestros, y muchas veces nos encontramos con una legislación farragosa y muy difícil de cumplir, y somos nosotros los que pagamos las consecuencias. Muchas veces esto afecta también a nuestra rentabilidad económica. Es imprescindible establecer interlocución debida con todas las administraciones y poner en marcha cuantas medidas sean necesarias para defender los intereses de la ganadería extensiva en el pirineo frente a las agresiones de índole ambiental, social o económica originadas por el desconocimiento de la realidad de nuestros pueblos y de nuestro modo de vida”, manifiesta en una nota de prensa Gonzalo Palacios.

Ángel Remírez, responsable jurídico de UAGN, explica que "el Código Penal establece que el que introdujera o liberara especies de flora o fauna no autóctona, de modo que perjudique el equilibrio biológico, contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter general protectoras de las especies de flora o fauna, será castigado con la pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio para tiempo de uno a tres años. Por consiguiente, podemos concluir que existen varias vías por vía administrativa y judicial para denunciar esta situación”.

Desde UAGN han fomentado un foro de debate, donde se han tenido en cuenta otros agentes y opiniones sobre como tratar la convivencia entre la fauna salvaje y la ganadería extensiva en el territorio.

El jueves 3 de mayo, UAGN reunió a alrededor de 75 ganaderos de los Valles de Salazar, Roncal y Aézcoa en la casa del Valle de Ézcaroz para debatir la convivencia entre la fauna salvaje y la ganadería extensiva, en el marco de los Diálogos Agrarios, un espacio de opinión que arrancó en 2018 para crear debate sobre temas agrarios de actualidad e interés, donde distintos expertos de nivel expusieron diferentes puntos de vista.

Todas las opiniones coincidían en la importancia de contar con el sector ganadero en la toma de decisiones, puesto que es el encargado de preservar la ganadería extensiva.

"La ganadería extensiva es importante en la gestión de los montes, crea puestos de trabajo, mantiene la biodiversidad, previene incendios y mantiene la población del medio rural y merece todos los apoyos y estrategias concretas, y la presencia del oso agrava esta situación aún más. Y lo que es peor, el riesgo de contagio de enfermedades de nuestro ganado. Nosotros saneamos nuestras cabañas todos los años, normalmente cuando están recogidas en nuestras instalaciones por las condiciones climatológicas, sacamos nuestro ganado saneado y tenemos la incertidumbre de los resultados que obtendremos durante la siguiente campaña. ¿Qué garantías sanitarias hay con la fauna silvestre?” expresaba Gonzalo Palacios durante la jornada.

“O somos capaces de movilizarnos o nuestros pueblos van a desaparecer. No al oso y si a la unión de todos nosotros y a poder ir judicialmente hasta el final cuando hay un elemento de distorsión como puede ser el oso el lobo o cualquier política medioambiental. Solo unidos podremos conseguir las cosas", han afirmado.

