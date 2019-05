01/05/2019 a las 06:00

1 Quién puede hacer el testamento vital. Cualquier persona mayor de 16 años o menor emancipada que esté capacitada y actúe libremente puede realizar el testamento vital.



2 Tres vías. El testamento vital se puede presentar por tres vías. Ante notario, en registros generales con tres testigos (al menos dos sin relación familiar) y ante un profesional de la salud (funcionario público), en este caso bien en el registro de Voluntades Anticipadas (calle Amaya 2) o en los centros de salud con los profesionales de Trabajo Social. “Se ha acreditado que Trabajo Social de Atención Primaria tenga esa capacidad mediante una modificación normativa”. Se pide cita y el profesional ayuda en la gestión y remite el documento al registro de Voluntades Anticipadas.



3 Elementos. Se necesita un documento de identificación (nombre, dos apellidos, DNI, domicilio y teléfono).



4 Gratuito. La tramitación del testamento vital es gratuita y voluntaria.



5 Representantes. Se puede designar representante a cualquier persona que conozca la voluntad y los valores personales de quien presenta el documento, para que actúe como interlocutora válida ante el equipo sanitario que le atiende.

6 Dónde se guarda. El departamento de Salud es el responsable de custodiar el registro de voluntades anticipadas de Navarra. Es un archivo confidencial al que pueden acceder profesionales, previa identificación, cuando requieran conocer su contenido para tener en cuenta las instrucciones previas en el momento de producir asistencia.



7 Contenido. El contenido del testamento vital es libre. Puede incluir: valores y opciones personales que orienten su proyecto vital y, entre ellos, los que pueden orientar las decisiones respecto a los momentos finales de la vida y otras situaciones en las que se produzca una grave limitación de capacidad psíquica o física. Situaciones concretas en las que se desea que se tengan en cuenta la aceptación o rechazo de determinados tratamientos; la decisión sobre donación de órganos y tejidos para trasplantes, etc.



8 Documento base. Salud ofrece un documento base en el que constan los criterios que se consideran imprescindibles para que exista calidad de vida: la posibilidad de comunicarse y relacionarse, el hecho de no sufrir dolor importante físico o psíquico y el poder tener autonomía para las actividades propias de la vida diaria, etc.



9 Cambio. El documento se puede cambiar en cualquier momento.

