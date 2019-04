Esparza critica el Aberri Eguna que busca "manosear la historia de Navarra"

Actualizada 21/04/2019 a las 16:00

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha criticado la celebración, este domingo en Pamplona, del Aberri Eguna (Día de la Patria Vasca), con la que "los nacionalistas vascos vuelven a manosear y manipular la noble historia de Navarra para dar satisfacción a sus invenciones", ha asegurado.

En un acto electoral de Navarra Suma, celebrado ante el Monumento a los Fueros del Paseo Sarasate de Pamplona y detrás de una gran bandera de Navarra, Javier Esparza ha criticado que "año tras año, nuestra comunidad es insultada, es vejada y es humillada" con motivo del Aberri Eguna.

Así, Esparza ha señalado que el acto de este domingo de Navarra Suma "pretende reafirmar nuestro compromiso con la milenaria historia de esta tierra" y para decir "basta ya al nacionalismo independentista, mentiroso y prepotente que anida en nuestra comunidad".

El regionalista ha criticado que Geroa Bai "se envuelve en la estatua de los Fueros" y "dicen defender Navarra pero mienten" porque "no se defiende Navarra haciendo política nacionalista de forma permanente desde el inicio de esta legislatura". "Sabemos de sobra qué es lo que pretenden, qué han hecho en estos cuatro años y que el principal riesgo para el Régimen Foral es el nacionalismo vasco" que "quiere diluir Navarra en Euskadi".

Para conseguir este objetivo "juegan con las palabras y hablan de autogobierno", ha continuado Esparza que ha señalado que "el nacionalismo vasco no quiere más autogobierno" sino "la independencia de Euskadi con Navarra dentro". "Ese es el objetivo irrenunciable para Barkos, Martínez, Otegi, Araiz, Ortuzar, Urkullu y para todos y cada uno de los asesinos de ETA", ha remarcado.

A este respecto, ha destacado que "hemos visto a David Pla, último jefe de ETA, cogiendo un cartel de EH Bildu nada más salir de la cárcel". Por ello, ha asegurado que "Bildu, Geroa, PNV, Otegi, Barkos, Araiz y Pla" quieren "una Navarra arrodillada ante Euskadi". Por eso, ha remarcado "ETA ha asesinado a casi mil personas en España y hemos sido perseguidos quienes defendemos la Navarra foral, diferencia, española y europea".

Javier Esparza ha afirmado que para EH Bildu y ETA "Navarra es el centro de su acción política porque sin Navarra no hay patria vasca que valga". El presidente de UPN ha reprochado que en Navarra, Geroa Bai "pacta con EH Bildu" que ha calificado como "un acuerdo vergonzante de la derecha vasca" con "los amigos de ETA".

Ha manifestado que "hemos visto un gobierno nacionalista en Navarra al servicio del nacionalismo vasco" y ha asegurado que el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, "ordenan a Barkos qué hacer y cómo hacer" y la presidenta "acata y calle" porque "comparte el proyecto político". "No es que toque Navarra, es que la pisotean, la insultan, quieren robar la historia de Navarra" para "su justificar su obsesión". Así, ha asegurado que sin Navarra "el nacionalismo vasco es humo" y "su proyecto político desaparecería".

A este respecto, Esparza ha resaltado que "parece mentira que en Navarra haya proyectos políticos dispuestos a pactar con los nacionalistas vascos" que "hoy celebran el Día de la Patria Vasca".

En este sentido, ha manifestado que este domingo, con motivo del Aberri Eguna, "es un buen día para decirles que Euskadi no es una nación" sino "una comunidad autónoma más", que "no existe la patria vasca" y que "deje en paz Navarra". Además, ha subrayado que "es un buen día para decirle a Otegi que, le guste o no le guste, es español y eso pone en su DNI" y que "Navarra jamás va a rendir pleitesía a un lehendakari vasco".

Ante esto, ha destacado, Navarra Suma tiene el objetivo de "recoger el voto que le duele al independentismo vasco porque es el voto que más daños les hace", que "va a hacer que el independentismo no mande en España" y que "puede sacar del gobierno al nacionalismo vasco en Navarra".

Por eso, ha incidido en la importancia de que "nadie se quede en casa el próximo domingo" porque "cuanto mejor resultado obtengamos en las elecciones generales, más fuertes somos para las elecciones forales y municipales". "Por eso necesitamos el trabajo de todos" para "hacer una Navarra mejor" y para que "no se imponga el pensamiento único en esta tierra". Un voto "para decirle a Otegi, a Barkos, a Araiz, a Martínez, a Ruiz, que su tiempo político ha terminado en Navarra", ha concluido.

