La postura de los candidatos navarros ante la reforma laboral

Los candidatos al Congreso de los principales partidos políticos navarros tienen entre sus prioridades la derogación de las reformas laborales, salvo el de la coalición Navarra Suma (UPN, Ciudadanos y PP), que aboga por la supresión de la disposición transitoria cuarta de la Constitución.

Al ser preguntado sobre las leyes que cree necesario derogar la próxima legislatura, el candidato de Navarra Suma, Sergio Sayas, ha apuntado a la disposición transitoria cuarta de la constitución, porque "Navarra no merece un estatus transitorio".

"La Comunidad más histórica de España, la única Foral, no merece, 40 años después, seguir sin tener un estatus claramente definido en la Constitución", ha afirmado Sayas, quien ha destacado que "los navarros no queremos ser vascos y la transitoria cuarta no es libertad para los navarros sino un pago al chantaje nacionalista".

El candidato del PSN-PSOE, Santos Cerdán, ha declarado al respecto que es necesario derogar la reforma laboral, porque su partido, con 84 diputados, no ha podido hacerlo en los últimos 9 meses y ése "es un objetivo que lo tenemos como prioritario debido al daño realizado a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país".

"Muchísimas" son las leyes que cree necesario suprimir la candidata de Unidas Podemos, Ione Belarra, quien ha apostado por "derogar las dos reformas laborales, la del PP y el PSOE, para acabar con la temporalidad en el empleo y que, por ejemplo, no se pueda contratar y despedir trabajadores y trabajadoras temporales para evitar contratar a una persona de forma indefinida".

Además, ha opinado que "no puede pasar más tiempo sin derogar las leyes mordaza para que no haya más raperos condenados por decir que 'los borbones son unos ladrones' y es imprescindible tener una ley que garantice las libertades sexuales y asegure que el Código Penal recoge que sólo sí es sí".

Koldo Martínez, candidato de Geroa Bai, derogaría, "por desgracia", prácticamente todas las leyes importantes "que el Partido Popular impuso desde su mayoría absoluta, ya que el PSOE no ha derogado ni una de ellas, pese a haberlo prometido repetidas veces".

En concreto, Martínez eliminaría las reformas laborales del PP y del PSOE, la LOMCE y la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (conocida como Ley Mordaza), que es "una auténtica máquina de censura y represión", así como la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que "impide a comunidades y entidades locales cumplidoras con el déficit invertir su propio dinero, como hemos podido comprobar hace unos pocos meses".

Para la candidata de EH Bildu, Bel Pozueta, "hay leyes que vulneran los derechos sociales y políticos de la ciudadanía".

Entre ellas, ha citado el artículo 155 de la Constitución, "que secuestra la voluntad popular", y el 135, "que impide que las instituciones puedan tomar sus propias decisiones económicas para mejorar la calidad de vidas de navarras y navarros", así como la "Ley Mordaza", que "limita la libertad de expresión, de reunión y de crítica política".

