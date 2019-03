Actualizada 27/03/2019 a las 14:25

La consejera de Educación del Gobierno de Navarra, María Solana, ha manifestado este miércoles que estos dos años que ha estado al frente de la consejería han sido "intensos", en los que "hemos conseguido el objetivo de avanzar".



Solana ha señalado, en la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, que entró en el departamento a sustituir a su predecesor, José Luis Mendoza, "en un momento en el que se había bloqueado absolutamente el departamento con una ofensiva que intentó bloquear el trabajo de las 400 personas que trabajan en Educación".



"El reto era superar ese ruido y avanzar", ha dicho Solana, quien ha señalado que "más del 90 por ciento de los compromisos que habíamos adquirido tanto en el acuerdo programático como en otros acuerdos están a día de hoy cumplidos y otros en vía de cumplirse".



La consejera ha expuesto que "hay cosas importantes que se han quedado sin hacer, cuestiones que han ido surgiendo". "Hay familias a las que no hemos sido capaces de responder de forma óptima, pero saben que hemos recibido sus demandas y hemos atendido a todo el mundo que lo ha solicitado", ha indicado.



María Solana se ha referido a la reversión de recortes y ha manifestado que "el objetivo no era llegar al 26 de mayo con todo cumplido", sino que "se cumpla y en algunos casos tendrá que ser más allá del 26 de mayo".

Ha señalado que en esta legislatura "se ha reunido más veces que nunca la Mesa Sectorial" y ha destacado "las más de 1.100 plazas que de facto están convocadas en esta legislatura en los distintos cuerpos y también en el Conservatorio frente a las cero plazas de la pasada legislatura". "Eso es buscar estabilizar, reducir la temporalidad", ha comentado.



La titular de Educación ha defendido "la mejora de la escuela pública". "Estoy satisfecha", ha indicado, para manifestar que ha conseguido "el mayor consenso que jamás ha suscitado un pacto por la educación pública". "Todo ello tiene incidencia clara en la calidad educativa de ambas redes en Navarra", ha defendido.

PLAZAS CAP

Solana ha hablado de las plazas de los CAP y ha considerado "demencial que UPN, que creó unas plazas fantasma que yo he combatido y querido sacar a la luz, regularizar y lo he conseguido con mucho esfuerzo, diga ahora que no se ha convocado el concurso de mérito para cubrirlas".

Ha señalado que "el actual equipo del departamento de Educación se encontró con esta situación mantenida durante años y 12 personas estaban desempeñando labores de asesoría docente y asesoría de CAP a pesar de que no existían como tal esas plazas en la plantilla orgánica". "Un fraude en toda regla", ha indicado.



La consejera ha expuesto que el departamento "comenzó a trabajar en regularizar esa situación con el principal inconveniente de no poder aumentar el gasto de personal por las limitaciones que venían recogidas en la ley de Presupuestos Generales del Estado". "Tras su mucho trabajo, conseguimos cuadrar cuentas para crear de manera oficial y legal esas plazas en la plantilla orgánica", ha afirmado.



Según ha dicho, "la convocatoria incluirá no solo las plazas de asesoría de CAP creadas en agosto de 2018 sino también aquellas plazas de asesoría CAP cubiertas en comisión de servicio". "Los plazos para la publicación de la convocatoria son los habituales, teniendo en cuenta que este tipo de convocatoria suele publicarse en marzo o abril, no hay nada anormal en esta cuestión", ha dicho.



Ha afirmado que para el 1 de septiembre las plazas "debieran estar cubiertas por concurso de méritos, habiendo puesto orden en esa casa de los líos que a algunos nos tocó heredar".



Solana ha indicado que "el departamento va a reconocer los servicios prestados por las personas que estuvieron de forma irregular como asesores", ha concluido.

Si te interesa la educación y los planes en familia, apúntate al boletín de los jueves de Sonsoles Echavarren Quiero apuntarme

Selección DN+