ELA no firma el convenio de ikastolas por "no suponer mejoría significativa"

Actualizada 26/03/2019 a las 14:49

ELA no ha firmado el acuerdo de Ikastolas de Navarra entre NIE y LAB porque considera que "no aborda contenidos básicos ni supone una mejoría significativa".



En este sentido señala en un comunicado que su firma aleja la posibilidad de lograr "mejoras significativas en las condiciones laborales, en la medida en que renuncia a activar la movilización y la organización de las plantillas que serían necesarias para ello".



Los recortes salariales aplicados en 2010 siguen afectándoles, y la pérdida acumulada de poder adquisitivo es superior al 15%, a pesar de la subida salarial del 5% (6% en la red pública) que les ha aplicado el actual gobierno, copiando de Madrid, según apunta.



En esta negociación para ELA era preciso "poner encima de la mesa la financiación suficiente para lograr la reversión de los recortes y una educación de calidad"



Pero, añade, "las ikastolas han entrado por primera vez en el regresivo Acuerdo de enseñanza concertada, y además sin hacer esa interpelación y con la firma de NIE y de LAB (no de ELA)".



Entre otras cuestiones, comenta que al comienzo de la negociación cada sindicato presentó su plataforma, y se movieron con flexibilidad, pero cada uno tiene sus rayas rojas y las suyas eran mantener la ultraactividad e impedir la inaplicación y en la redacción del acuerdo "no queda clara esta garantía", apunta.



Por lo tanto concluye que firmar en esas condiciones les parece "desactivar la posibilidad de organizar a las plantillas en pro de una negociación real sin vetos en los contenidos".

Si te interesa la educación y los planes en familia, apúntate al boletín de los jueves de Sonsoles Echavarren Quiero apuntarme

Selección DN+