Buscan a un vecino de Alsasua de 44 años desaparecido desde el domingo

Actualizada 25/03/2019 a las 17:29

Policía Foral, Guardia Civil, bomberos de Alsasua y personal de Guarderío Forestal han desplegado un dispositivo de búsqueda para localizar a un hombre de 44 años, vecino de Alsasua, desaparecido desde las 10.30 horas de este domingo.

El hombre abandonó su domicilio después de mantener una discusión con su mujer y no ha regresado al mismo. Se marchó sin vehículo, ni tarjetas de crédito, ni teléfono móvil, han informado fuentes del Gobierno foral.

La mujer ha presentado una denuncia por la desaparición este lunes por mañana en el cuartel de la Guardia Civil de Alsasua y se ha desplegado un dispositivo de búsqueda en el que también participan agentes de Policía Foral, bomberos de Alsasua y personal de Guarderío Forestal.

También participa en el dispositivo un helicóptero que busca al hombre por los alrededores de Alsasua. Por el momento no hay indicios sobre dónde podría estar y no existe ninguna pista de su paradero. El hombre no ha acudido a su puesto de trabajo.

