Podemos-Orain Bai se desmarca del cuatripartito en las conclusiones sobre Sodena

Actualizada 22/03/2019 a las 16:22

La oposición de Podemos-Orain Bai ha impedido que la comisión que investiga las inversiones de la empresa pública Sodena aprobase el documento completo de las conclusiones presentadas por Geroa Bai, EH Bildu e I-E, aunque sí han salido adelante los apartados referentes a Iberdrola y a los coches de la familia Burgos.

Tras un receso en el que ha tenido lugar un intenso debate entre los parlamentarios y que ha requerido de la presencia del letrado mayor, se ha permitido la votación por puntos de las conclusiones, que deberán ser ratificadas por el pleno.

De esta forma, se ha posibilitado que Podemos-Orain Bai apoyase los apartados referentes a Iberdrola y a los coches de la familia Burgos, por lo que los mismos han prosperado. Tanto UPN como PPN han mostrado su discrepancia ante esta forma de tramitar las conclusiones y han solicitado un informe a los servicios jurídicos de la Cámara.

Podemos-Orain Bai también ha apoyado remitir a la Fiscalía “y a las instancias judiciales que procedan" la presunta vulneración del Código Penal por parte del presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, al no comparecer ante la comisión, así como el “presunto falso testimonio documental por la negación de su participación en el proceso de adquisición de las acciones”.

El regionalista Juan Luis Sánchez de Muniáin, que ha puesto en valor el “buen trabajo” del personal técnico de Sodena, ha denunciado que el cuatripartito ha querido “tapar las maniobras de un consejero para dar dinero público a un determinado empresario a espaldas de los propios procedimientos y de los técnicos de Sodena”.

“Con ese fin, el cuatripartito utilizó poner en la picota con 12, 16, 8 o 10 años de retraso toda la actuación de Sodena precisamente para diluir, tapar y ocultar las actuaciones de este consejero para hacer llegar dinero público a un empresario que no lo merecía”, ha apuntado.

Por su parte, el parlamentario de Geroa Bai Rafael Eraso ha considerado que los argumentos de la oposición, que “buscaban motivos oscuros y supuestos tratos de favor”, han quedado “totalmente desmontados”. Además, ha indicado que la inversión de Sodena en Davalor “en todo caso” puede considerarse como “fallida”, al igual que “otras actuaciones que ha habido”.

Maiorga Ramírez, de EH Bildu, ha remarcado que “UPN creyó encontrar una grieta en la cuestión de Davalor”, pero “lo cierto es que no ha encontrado nada y ha tenido que recurrir al sensacionalismo”.

El parlamentario de Podemos-Orain Bai Carlos Couso ha justificado el rechazo a las conclusiones en su conjunto “porque no son las que cabía esperar de una comisión de investigación”.

Tras considerar que la comisión “estaba más encaminada a tener argumentos para darse sartenazos en campaña electoral que otra cosa”, ha alertado de que “el problema de Sodena es mucho más que investigar proyectos concretos” y ha apostado por cambiar la configuración actual de la sociedad pública “para no hacer comisiones de investigación que no llevan a nada”.

“Menos comisiones de investigación y más plantearnos si Sodena puede seguir funcionando así o si tendríamos que cambiar la configuración”, ha recomendado.

El socialista Guzmán Garmendia, que ha apostado por “dar una vuelta absoluta a Sodena de arriba abajo para que esto no vuelva a pasar”, ha denunciado que “tanto UPN como el cuatripartito han utilizado a Sodena a su antojo”.

El popular Javier García ha anunciado que el PPN se pronunciará en el pleno de la próxima semana, y el portavoz de I-E, José Miguel Nuin, ha apuntado que, después de “mucho investigar", ningún elemento lleva a pensar que la decisión de apoyar Davalor estaba motivada por “intereses oscuros”.

Etiquetas Sodena

Podemos

Selección DN+