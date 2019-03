Chivite no piensa en dar sus votos a otros y aspira a liderar el Gobierno de Navarra

Actualizada 15/03/2019 a las 11:36

La secretaria general del PSN y candidata a la presidencia de Navarra, María Chivite, ha querido dejar claro este viernes que su partido "no está pensando en dar sus votos" a otras formaciones porque aspira a liderar el próximo Gobierno de Navarra.



"No somos un partido bisagra", ha aseverado Chivite, quien ha apuntado que la ciudadanía tendrá que elegir entre el espacio de la derecha con Navarra Suma, el nacionalismo y el espacio social de la izquierda, que a su entender es "mayoritario" y al que aspiran a convencer.



Más allá del con quién, pensado en términos cortoplacistas, Chivite ha animado a hablar del fondo durante su intervención en el Foro Ser Navarra, en el que ha detallado la Navarra que quieren los socialistas.



Chivite, quien ha reconocido que habrá que llegar a acuerdos, ha apuntado que "ahora mismo eso de que gobierne la lista más votada es una opción que todo el mundo ha descartado", de lo que se trata es de "quien consigue aglutinar en torno a un proyecto la mayoría de representación parlamentaria que represente a una mayoría de ciudadanos".



En ese contexto ha opinado que el acuerdo entre UPN, Ciudadanos y PP va a permitir a los regionalistas tener mas votos pero "va poner mas dificultades para tener mayorías para formar gobierno".

"Cualquier acuerdo de gobierno lo decidirán los militantes del PSOE", ha sostenido Chivite, quien al ser cuestionada por los vetos del PSN-PSOE ha citado a EH Bildu por una "cuestión ética", ya que ha tenido oportunidades de condenar el terrorismo y no lo ha hecho y por no compartir su programa y al PP por sus diferentes modelos de entender y construir el futuro. Respecto a los populares ha comentado que casi le da "miedo" lo que están planteando y ha defendido que el PSOE es su alternativa.



En su conferencia bajo el título "Convivencia, igualdad y autogobierno, la Navarra que queremos" ha explicado que los socialistas quieren una Navarra foral con su actual estatus jurídico e institucional, pero profundizando en el autogobierno, materia en la que ha aseverado que su partido es el único que respeta ese marco y que quiere avanzar en el autogobierno.



En esa línea ha cuestionado la "radicalización de UPN dejando su espacio de regionalismos y centralidad" creando una plataforma que "será lo que sea pero defensora del autogobierno, no" y a los nacionalistas que "aspiran a que Navarra forme parte se la soñada Euskal Herria".

Asimismo, ha continuado, quieren una Navarra innovadora, con una apuesta decidida por la I+D+i que se refleje en iniciativas como la creación de un departamento de Universidad, Ciencia e Innovación, más justa en lo social, donde la igualdad sea un elemento transversal en las políticas y dependa directamente de Presidencia y una Navarra de la convivencia.



La apuesta por proyectos como el tren de altas prestaciones o el Canal de Navarra ha estado presente en la intervención de la dirigente socialista, quien remarcado su compromiso con la educación pública, a la que quieren devolver al "lugar que no debió perder" y con una asistencia sanitaria equitativa.



Asimismo ha abogado por una fiscalidad más progresiva y justa, la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, por recuperar la senda del diálogo social y el Plan de Empleo, tras lo que ha anunciado que si gobiernan modificarán la actual renta garantizada para poner más peso en el derecho a la inclusión social.



En respuesta a los asistentes, ha opinado que la designación de Bel Pozueta como candidata de EH Bildu al Congreso no cree que ayude a las reivindicaciones de los padres de los jóvenes de Alsasua encarcelados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas. Como madre ha dicho que empatiza con las familias, pero no puede "admitir que no paso nada o que fuera un simple pelea".



Sobre las transferencias de tráfico ha reconocido que es una cuestión "complicada" y tras poner en valor la postura del Gobierno central ha criticado la "manipulación torticera del PP" al apuntar que se quiere sacar a la Guardia Civil de Navarra, lo que ha negado.

Como aspectos positivos de la legislatura ha citado la ley de Igualdad o la Estrategia de Especialización Inteligente y como lo que menos le ha gustado "los temas identitarios".

Participa en los debates abiertos de balance de legislatura y elecciones. Participar

Selección DN+