Demanda del sindicato en la Inspección de Trabajo por sobrecarga laboral

Actualizada 02/03/2019 a las 08:19

El Sindicato Médico de Navarra presentó ayer ante la Inspección de Trabajo una demanda por sobrecarga laboral. A juicio del sindicato, este problema tiene una “gran trascendencia” debido a la repercusión que tiene en la salud de los trabajadores y que, a su vez, repercute en la población general al no poder dedicar a los pacientes el tiempo adecuado de atención. “El departamento de Salud lo viene obviando desde hace años sin establecer las medidas necesarias para su solución”, afirma.

La demanda está en relación con uno de los tres pilares reivindicativos del sindicato que es la relación médico-paciente a través de medidas como adecuar las agendas y los tiempos de consulta o definir las funciones por estamentos para eliminar burocracia.

Así, el sindicato informó en asamblea a los médicos que, según los últimos informes disponibles, hay riesgo de Burn Out (profesional quemado) debido a que sobrepasan los indicadores en numerosos servicios como Pediatría, Digestivo, Otorrino, Dermatología, Oftalmología, psiquiatría, Neurología, Ginecología y Obstetricia e Intensivos (Tudela) así como en pediatras de Atención Primaria y en el centro San Martín, entre otros. Responsables del sindicato resaltaron que la promesa de crear un comité de sobrecarga laboral es de hace tres años (uno de los puntos que incluye Salud en su propuesta actual es un grupo de trabajo específico y permanente que vigile la sobrecarga).

Según el sindicato, en 2017 se cambio la calificación de ‘riesgo de Burn Out’ por la “condiciones de trabajo que se perciben como desfavorables y que están generando descontento y frustración”, ante puntuaciones iguales en las evaluaciones sobre este aspecto. “La Administración no solo mira hacia otro lado cuando recibe los informes. No hay seguimiento. No hay intervenciones. No hay respuesta”.

En este sentido, el sindicato denunció el jueves que había pediatras a los que se había programado un niño cada tres minutos. Óscar Moracho, gerente del SNS, indicó que ese es otro debate y apuntó que esas cifras son “gratuitas y falsas”. “La media que tenemos es muy superior. No sería ni conveniente, ni es calidad ni es el estándar que tenemos”, dijo.

En general, Oscar Moracho reconoció que hay “dificultades puntuales”. “Tenemos que seguir reforzando el sistema sanitario, impulsándolo e incluso transformándolo para que se siga consolidando. Para eso hay que tener paciencia, hablar mucho, buscar nuevas fórmulas y no solamente las de presión o las simplemente salariales”.

