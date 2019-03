Aracama dice que Sodena "no se puede analizar solo por sus resultados financieros"

Actualizada 01/03/2019 a las 13:51

El exconsejero del Gobierno de Navarra y exdirector gerente de Sodena José María Aracama ha manifestado que Sodena es una empresa "que no se puede analizar solo por sus resultados financieros porque muchas veces un resultado negativo lleva implícito un desarrollo de actividad tremendamente importante para la Comunidad y de éxito para Sodena".

Aracama ha comparecido este viernes en la comisión de investigación del Parlamento foral sobre las actuaciones de Sodena, en la que estuvo diez años, y ha señalado que es una empresa "tremendamente importante para esta Comunidad y si no existiera habría que crearla", es "una empresa de éxito".

Ha hablado de "rivalidad política entre los grupos" y ha lamentado "profundamente" que Sodena y sus profesionales "se hayan visto involucrados en el fuego cruzado abierto a raíz de los que algunos llaman caso Davalor".

Ha destacado el exgerente que "Sodena es el principal instrumento del Gobierno de Navarra para el desarrollo empresarial de la Comunidad y contribuye en su desarrollo equilibrado y sostenido". Y ha puesto en valor que su misión es "siempre impulsar la generación y desarrollo de proyectos empresariales para Navarra, con el sello de Navarra".

Según ha relatado, "nuestra actividad pasaba por captar inversiones para Navarra, generar proyectos y gestionar los proyectos en los que invierte". "Es el instrumento principal de capital riesgo, capital inversión", ha señalado, para resaltar que "una característica es la autofinanciación, uno de los objetivos de Sodena es que se autofinancie con los proyectos en los que va a invertir".

Tras destacar que Sodena "no asume el papel del empresario, sino que acompaña", Aracama ha indicado que la empresa pública "busca rentabilidad global, que es la suma de la rentabilidad financiera, fiscal y una rentabilidad de estrategia".

Ha expuesto que del año 1984 al 2000, el objetivo de Sodena era "atraer empresas" y contribuyó eso en la inversión de 47 empresas, y que a partir del año 2000 "se optó por focalizar el esfuerzo en trabajar en sectores de futuro, como las energías renovables, la biotecnología...".

Aracama ha citado un informe de la Cámara de Comptos sobre la actividad de Sodena de 2002 a 2013 que recoge que "las empresas analizadas en ese tiempo fueron 906 y se invirtió en 69, 1 de cada 15; y se invirtieron 150 millones de euros". "De las 69 empresas, más del 75 por ciento eran de sectores estratégicos", ha citado, para exponer que "se desinvirtió en 46 empresas, 13 con beneficios, una ratio fuera de lo normal, que no es habitual".

Ha nombrado desinversiones "de éxito" como Gamesa Eólica, EHN, Gas Navarra, Cinfa o Vegamayor, entre otras. Y fracasos, "otros muchísimos", ha dicho, para comentar que "de los 46 proyectos de los que salimos en 10 años, 11 han cerrado o están en liquidación, una cifra baja para estas empresas incipientes".

Preguntado por Davalor, que ha centrado gran parte de esta comisión de investigación, Aracama ha señalado que "por lo poco que sé de Davalor, es un proyecto muy interesante para analizar, un proyecto que Sodena debería analizar, un proyecto nuevo, de innovación disruptiva". "Es el típico proyecto que se debe analizar, no puedo decir si debería entrar o no" ha expuesto, para añadir que "no sé el procedimiento que se ha llevado".

El exgerente de Sodena ha manifestado que le "sorprendió" cuando el vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, "quitó el Consejo" al poco de llegar al cargo, "porque tener a los principales directivos de departamentos del Gobierno sobre todo en sectores estratégicos y a una serie de independientes era fundamental". "Quitarlos es una pérdida de valor importante, y gracias a que se ha rectificado hoy ya tiene las figuras de independientes", ha expuesto, para comentar que "cuanto mejor sea el Consejo, mejor para Sodena" y que "también es verdad que tiene que haber en el Consejo personas de confianza del presidente".

Preguntado por si en los 10 años que estuvo en Sodena se celebró algún Consejo sin haberle informado, Aracama ha respondido que "nunca". Y ha indicado también que no se promovieron acuerdos al margen del conocimiento técnico de la empresa pública.

PROYECTOS DE SODENA

Aracama se ha referido a Parquenasa (Sendaviva), "una empresa en la que Sodena ha estado muy comprometida". "Es la única empresa en la que desde el inicio se quedó para financiar y se siguió apostando por un desarrollo en la zona de la Ribera; y Sodena sigue financiando esa inversión y nadie se plantea cerrarlo", ha defendido, para señalar que "está totalmente consolidado, con 200.000 visitantes y el 70 por ciento de fuera de la Comunidad". "Esto le ha costado a Sodena un riñón pero ha conseguido un objetivo de ocio y turismo en esta zona que necesitaba esta inversión", ha comentado, para precisar que "la inversión siempre estuvo basada en informes técnicos, había un plan que no se cumplió".

Preguntado por la compra de coches de la familia Burgos cuando él estaba en Sodena, Aracama ha explicado que se compró la colección de coches de esta familia por 900.000 euros con el objeto de estudiar la posibilidad de realizar un museo del automóvil. Según ha dicho, se hizo entonces un plan de negocio, pero finalmente el Consejo de Sodena "decidió no gastar 18 millones en un museo de coches". La colección de vehículos se vendió por 100.000 euros menos del precio de compra. "No todo lo que se presentaba en el Consejo de Sodena se aprobaba", ha expuesto.

En cuanto al caso de Noi, empresa de palas de molino, ha explicado Aracama que fue un proyecto que "falló por el empresario" y que "no salió bien la inversión" pero "conseguimos que Gamesa se quedase con personal y las instalaciones". "Al final no había producto y fue una apuesta mala del socio tecnológico", ha comentado.

Sobre Aina, ha señalado que "vemos una compañía muy interesante para apostar, robotizaban los proyectos de producción y participamos". Según ha dicho, "cada paso venía con apoyo y autorización del Consejo", aunque "no llegó a buen puerto, hubiera sido mejor tomar otra decisión, pero eso te lo dice el tiempo". "Se suele medir el riesgo y no siempre se consigue el objetivo final", ha comentado.

Preguntado por la compra de acciones de Iberdrola -173 millones-, ha señalado que no había "ninguna" documentación, "una operación totalmente legal, es atípica". "No puede haber otra forma, no puede haber un informe de personas que trabajan en Sodena", ha comentado, para señalar que "estar en Iberdrola con un 1 por ciento te da un trato distinto, no me parece malo". "Y teníamos un dinero de una desinversión que nos hubiera durado menos que un caramelo en la puerta de un colegio", ha comentado.

