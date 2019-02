Ainara Baines García, puesto 5º en el MIR

Actualizada 26/02/2019 a las 07:54

La quinta posición entre 15.475 aspirantes. Mucho mejor que otros 15.470 aspirantes. Dicho de otro modo: solo cuatro graduados en toda España firmaron un examen mejor que el suyo. Y Ainara Baines García, aunque feliz, no le daba ayer mayor importancia a la posición obtenida. “Lo que más me gusta de mi familia es que están contentísimos de que haya aprobado el MIR pero si hubiera quedado en peor lugar estarían exactamente igual de contentos. Ellos están orgullosos porque he aprobado y

Selección DN+