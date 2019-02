Una ingeniera de la UPNA investiga el funcionamiento de las interfaces cerebrales

Actualizada 23/02/2019 a las 13:37

La ingeniera en Telecomunicación Carmen Vidaurre ha publicado, en colaboración con la investigadora Claudia Sannelli, un artículo sobre el funcionamiento de las interfaces cerebrales, sistemas que permiten controlar aplicaciones informáticas mediante las señales cerebrales de personas.

El artículo, publicado en la revista científica “Plos One”, está firmado también por los investigadores y docentes de la Universidad Técnica de Berlín Klaus-Robert Müller y Benjamin Blankertz, ha informado la UPNA en un comunicado.



Las interfaces cerebrales, explica la investigadora, “leen” la actividad eléctrica que se produce en el cerebro al tener la intención de realizar un movimiento específico, recogiéndola a través de unos sensores colocados en el cuero cabelludo que a su vez se conectan a un ordenador.



A partir de esa información, que se plasma en un electroencefalograma, la máquina puede aprender a establecer una serie de patrones, lo que tiene diversas aplicaciones como, por ejemplo, ayudar a personas con problemas motores.



“Si alguien ha sufrido un accidente cerebrovascular y tiene una parte del cuerpo paralizada, su cerebro emite una señal pero la extremidad no obedece. En este caso, el ordenador podría hacer de intermediario para, a través de algún elemento mecánico, ayudar a mover esa extremidad”, ilustra la investigadora.



No solamente existen aplicaciones de esta tecnología en el campo de la medicina, sino también en otros, como por ejemplo, los videojuegos.



El artículo estudia qué ocurre con los individuos a los que el ordenador no sabe interpretar cuando están realizando una tarea, como un movimiento de la mano.



Según las estimaciones, se trata aproximadamente de un 25% de los usuarios y el problema se denomina “ineficiencia de las BCI”.



En concreto, el artículo lo ha estudiado mediante el análisis de las señales cerebrales de 80 personas a las que se les clasificó en tres categorías: aquellos que emitían las señales esperables y tenían buen control sobre la máquina, quienes emitían las señales esperables, pero débiles, y, por último, individuos cuyas señales antes y durante la tarea permanecían invariables.



Esta división supone varias ventajas para los investigadores, ya que permite seleccionar usuarios para profundizar en análisis y probar nuevos paradigmas y algoritmos; adoptar una estrategia de entrenamiento más personalizada; y realizar comparaciones entre diferentes estudios de manera más sencilla.



Vidaurre es ingeniera de Telecomunicación por la UPNA, donde también obtuvo su doctorado en 2006 por una tesis en la que diseñaba una interfaz adaptativa en línea para controlar el ordenador con el pensamiento.



Actualmente está investigando en el Departamento de Estadística, Informática y Matemáticas de la Universidad y en Navarrabiomed gracias a un contrato Ramón y Cajal, concedido por el Ministerio de Economía y Empresa.

Etiquetas UPNA Universidad Pública de Navarra

