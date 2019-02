Recomiendan llevarse los objetos al dejar el coche en un parking, aunque sea de pago

Actualizada 23/02/2019 a las 11:31

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache recomienda que las personas que estacionen su vehículo en un parking de pago se lleven consigo móviles, bolsos, tabletas o cualquier otro objeto, ya que la normativa no responsabiliza a la empresa de los accesorios “no fijos y extraíbles”.



Varias personas han acudido a la Asociación tras haber sufrido robos en su coche, sobre todo cuando han viajado a otras ciudades y han dejado el vehículo estacionado en un parking de pago varias horas, explica Irache en un comunicado.



Según la ley, si aparece el retrovisor roto o la carrocería rayada, el parking debe responder por estos daños, pero, si se deja el reloj o la cartera encima del asiento del coche, puede que el aparcamiento no se quiera hacer cargo, ya que no están obligados a ello.



"Eso sí, que el parking no sea responsable de estos robos no significa, obviamente, que la víctima no pueda poner la correspondiente denuncia ante la Policía para buscar al delincuente", matiza la asociación.



Algunos aparcamientos ofrecen el servicio de custodia, pero en estos casos el consumidor debe declarar expresamente los artículos que deja y este servicio puede tener un coste añadido del que el consumidor debe ser informado previamente.



También ha acudido alguna persona a Irache por lo que le han cobrado tras haber perdido el tique de aparcamiento, ya que en más de una ocasión se factura como si el coche hubiese permanecido estacionado veinticuatro horas.



Irache destaca que esta práctica, aunque extendida, "es discutible", ya que la empresa puede comprobar a qué hora entró el vehículo en el parking y, por tanto, cobrar exclusivamente por el tiempo de estacionamiento.



Lo más habitual es que las tarifas de estacionamiento se encuentren exhibidas en el propio parking y, en caso contrario, se pueden solicitar a los responsables del aparcamiento.



El coste, según la normativa, siempre debe ser facturado según los minutos que ha permanecido el coche en el parking y no pueden cobrarse en tramos de cinco o diez minutos, por ejemplo.

Etiquetas Asociación de Consumidores Irache

