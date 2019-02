UGT destaca que la nueva propuesta de VW Navarra "recoge mejoras importantes"

Actualizada 22/02/2019 a las 17:49

UGT ha valorado que la nueva propuesta presentada este viernes por la dirección de Volkswagen Navarra, en el marco de la 25ª reunión de la mesa negociadora del IX convenio colectivo, "recoge mejoras importantes y asegura el futuro de la planta y pon ende el de todos nosotros".



El sindicato ha destacado en un comunicado las dificultades que se han afrontado a lo largo de los 14 meses de negociación "ya que vivíamos los últimos coletazos del Diesel-Gate, vivimos la crisis del Diésel, los efectos del WLTP, la aceleración hacia el coche eléctrico, los cambios de Gobierno, la falta de dinero para seguir dando salida a los compañeros como lo veníamos haciendo, etc".



A pesar de ello, ha recalcado, "hemos sido capaces de sortear todo ello y estamos cerca de poder ofrecer a la decisión de la plantilla un convenio" que "asegura el Plan Industrial de VW Navarra y con ello las producciones y la generación de empleo fijo y de calidad, abriéndonos el horizonte a nuevos modelos y posicionándonos correctamente para el futuro coche eléctrico, que algunos reclaman pero para el cual no hacen nada".



Asimismo, UGT ha resaltado que "garantizamos y mejoramos el capítulo económico" si bien ha precisado que "para compensar lo que se nos plantea, debemos ser gratificados con el plus que solicitamos". "Esta cuestión es irrenunciable y nos abre la posibilidad de alcanzar el IPC + 1 que en un principio teníamos de referencia", ha remarcado.



Por otro lado, ha afirmado que con la nueva propuesta "seguimos garantizando la salida de los compañeros en un contexto en el que la edad de jubilación sigue atrasándose y además garantizamos la reposición de los mismos con sustitutos fijos". Igualmente, ha destacado que se genera "un contexto óptimo para seguir creando empleo en número importante" y se avanza "en cuestiones y derechos sociales para la plantilla".



El sindicato ha remarcado que "encaramos la recta final aunque faltan detalles y cuestiones fundamentales como el plus, aspectos que han sido recogidos por la dirección" que ha informado su intención de trasladar al comité de empresa el borrador de un preacuerdo el próximo martes 26.



UGT ha convocado a sus afiliados a una Asamblea General Extraordinaria el próximo lunes, a las 9.30 y a las 15.15 en VW Navarra, al objeto de "profundizar y explicar los aspectos planteados y de adoptar las decisiones que procedan al respecto".

Selección DN+