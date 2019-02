Pautas para detectar dietas y productos milagro

Actualizada 16/02/2019 a las 12:28

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha advertido sobre las "dietas y productos milagro", unas ofertas que "generalmente no cumplen lo que prometen y que en muchos casos presentan riesgos para la salud". Por ello, ha editado un tríptico con pautas "muy sencillas que ayude a distinguirlas y evitar los engaños".



Por productos 'milagro' se entiende "aquéllos que prometen un resultado que no está científicamente demostrado". En el caso de las dietas milagro, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) afirma que "prometen una rápida pérdida de peso sin apenas esfuerzo" y, sin embargo, "inducen una restricción de la energía ingerida muy severa, que conduce a deficiencias nutricionales y alteraciones en el metabolismo y constituyen un riesgo inaceptable para la salud", ha explicado la asociación de consumidores en una nota.



Irache ha aconsejado a todas aquellas personas que deseen ponerse a dieta que acudan previamente a un dietista-nutricionista. Un profesional que "determinará si hay un problema de sobrepeso, asesorará sobre la conveniencia de ponerse a dieta u orientará sobre cómo afrontarla y hará un seguimiento adecuado". Por el contrario, ha llamado a desconfiar de "fórmulas mágicas, de los productos milagro que aseguran una pérdida o una mejora física en poco tiempo y sin ningún esfuerzo".



También ha advertido contra los medicamentos para adelgazar que se pueden adquirir por internet "ya que no siempre ofrecen las necesarias garantías sanitarias ni se ofrecen con el necesario asesoramiento y seguimiento". Asimismo, ha indicado que "una vez que alguien se ha sometido a un tratamiento y el resultado no ha sido el esperado, no es sencillo reclamar una compensación" y ha destacado que "no es inusual que detrás de esta compra haya un complejo entramado que dificulte dar con el responsable último".



De la misma manera, la asociación ha alertado de que "las dietas milagro pueden ser peligrosas para la salud" y ha explicado que "se caracterizan por las escasas calorías que aportan". "En esta situación, muchas personas interpretan la pérdida de masa muscular como éxito del régimen, ya que la reducción de peso es notable, sobre todo en las primeras semanas", ha subrayado.



Otro problema de estas dietas es el conocido comúnmente como 'efecto rebote', que "significa una rápida recuperación del peso perdido las primeras semanas". "Además, estas dietas no educan a llevar una alimentación saludable", ha remarcado Irache.



La asociación ha recomendado una serie de pautas si se quiere perder peso. Por un lado, ha aconsejado consultar a un dietista-nutricionista, llevar una dieta "equilibrada y variada" y que la pérdida de peso sea "gradual, paulatina y moderada". Igualmente, ha recomendado "evitar saltarse tiempos de comida" y practicar alguna actividad física.

