La ministra Valerio reivindica en Pamplona el diálogo como valor de su Gobierno

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha reivindicado este sábado en Pamplona la "recuperación del diálogo social", y la "participación y coordinación con todas las Comunidades Autónomas" como signo propio y metodología de su Gobierno, que "está pudiendo gobernar" tras llegar "por un procedimiento legítimo".



Así lo ha señalado en su conferencia "Empleo, pensiones y retos de futuro" organizada en Pamplona por el PSN y con la asistencia de unos 150 simpatizantes, ante quienes ha glosado el trabajo realizado desde su llegada hace 8 meses a un ministerio del que "prácticamente no hay nadie que no dependa de una u otra manera".



Tras reivindicar la "legitimidad" del acceso del PSOE al Gobierno, porque "aunque algunos nos llamen okupas, no nos preocupa", mediante "una moción de censura constructiva que prosperó", ha señalado que su principal labor inicial ha sido "consolidar los derechos que tenemos", "apostar por una economía más sostenible" y "por una reindustrialización en el país".



Pese a su minoría parlamentaria ha asegurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "está pudiendo gobernar", como lo demuestra que 24 de los 25 reales decretos leyes emitidos han sido convalidados en el Congreso, por lo que "no serán tan descabellados", ha dicho para reconocer que al contar con tan solo dos años -en vez de los 4 de una legislatura ordinaria- "nos hemos planteado que como poco debemos ir el doble de rápido".



Y sobre este día a día ha valorado la "metodología" recuperada, como es "el diálogo social" con mesas en las que se sientan representantes sindicales y sectoriales, y la "intensificación de las relaciones con las Comunidades Autónomas" con la convocatoria de conferencia sectoriales como las de empleo o migraciones,



El refuerzo de la Inspección de Trabajo, los futuros planes de empleo para jóvenes y para desempleados de larga duración, o los avances en la Mesa de la Seguridad Social, han sido otros de los puntos explicados por Valerio.



También ha analizado el terreno de la Seguridad Social y ha reconocido que hay que prepararse para la jubilación de la "generación del baby-boom" con una "reorientación de la fiscalidad y completar las cotizaciones con impuestos".



En cuanto a la reforma laboral, ha reconocido su interés en derogar "los aspectos más negativos" de la llevada a cabo por el PP, aunque consciente de que el PSOE solo suma 84 escaños en el Congreso, ha avanzado su interés por atraer al resto de partidos de la izquierda y a partidos nacionalistas como PNV y PDeCat, con el "plan B" de intentar "lo máximo posible" por vía del real decreto.



Con todo ello, ha insistido en el "diálogo" que como metodología utiliza su ministerio, consciente ella misma de que "todas las reformas que se han hecho sin consenso en este país tienen una vida muy corta y muy turbulenta. Las hechas con consenso suelen tener una vida más larga y mucho más tranquila".



En la presentación de la ministra, la secretaria general del PSN, María Chivite, ha valorado el trabajo que, como ejemplo, ha hecho el Gobierno central en favor de la subida de las pensiones o del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y ha asegurado que "para los socialistas eso es defender España, y no levantar banderas".



Por ello ha apelado "a la responsabilidad de los que quieran una Navarra y una España de progreso, más innovadora, más igualitaria" y ha asegurado que en Navarra, de la mano del Gobierno de España "podemos avanzar a un escenario" en el que destaque por "avanzar en igualdad de oportunidades y atajar la brecha social", entre otros aspectos.



"Tener empleo y tener calidad de empleo" es "una de las principales preocupaciones de la ciudadanía", ha señalado Chivite para criticar especialmente que en toda esta legislatura en la Comunidad foral el gobierno de Uxue Barkos no haya elaborado un Plan de Empleo, y en este terreno se haya "dejado llevar por los vientos de cola".



Así, ha señalado que si consigue acceder al Ejecutivo foral elaborará un Plan de Empleo "audaz y que responda no solo a los retos del presente sino a los de futuro", ha dicho tras recordar que hoy son 31.600 los desempleados en Navarra y, aunque en mejor situación que otras Comunidades, "nuestro objetivo debe ser recuperar el pleno empleo".



También ha alertado a la ministra de circunstancias específicas de Navarra, como el hecho de que lidere la lista de la brecha salarial entre hombres y mujeres, o de que destaque por el aumento de la siniestralidad laboral, ambos "indicadores malos que nos urge atajar", de forma que "hay muchos retos que afrontar, muchas medidas que sacar adelante".



En esa línea Chivite ha aplaudido "la suerte de tener un Gobierno de España que está intentando buscar acuerdos siempre con las prioridades claras, como es el empleo, diálogo social, las pensiones", y ha subrayado por la "especial importancia" que ha tenido para Navarra, la aprobación del nuevo contrato relevo.

